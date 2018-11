Ex-paquita Catia Paganote descumpre regra e é expulsa de 'A Fazenda'

A ex-paquita Catia Paganote foi expulsa ao vivo durante a edição desta quinta-feira, 29, de "A Fazenda". De acordo com a produção do programa, a peoa desrespeitou uma das regras de convivência do reality ao agredir o humorista Evandro Santo.

A discussão aconteceu durante o jogo de aquabol na quarta-feira, 28. Catia teria dado um tapa na cabeça de Evandro em um momento da prova. O apresentador Marcos Mion explicou que, ao final do jogo, a peoa foi chamada na dispensa e informada que teria de deixar "A Fazenda".

Evandro disse aos colegas de reality que se sentia culpado pela expulsão de Catia: "Ela tem um monte de conta para pagar. Fiquei chateado, estou mal ainda". Rafael Ilha repudiou o peão. "Não vem com esse confete, com essas maluquices suas. Você por acaso provocou ela, pediu para ela bater na sua cara?", indagou o ex-Polegar.

No perfil oficial de Catia Paganote no Instagram, a assessoria de imprensa da ex-paquita divulgou uma crítica à produção da Record TV. "A assessoria de imprensa da ex-paquita Catia Paganote pede que a Record também exiba fotos e cenas dos momentos antes em que o participante Evandro nitidamente empurra Catia com força", diz a nota na legenda de imagens da prova aquática.