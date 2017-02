Ex-marido diz que Judy Garland foi molestada por anões em 'O Mágico de Oz'

Na época do filme, Judy Garland tinha apenas 16 anos e foi após sua atuação neste clássico do cinema que a carreira da atriz despontou / Reprodução

As histórias de bastidores de Hollywood sempre trouxeram relatos picantes ou constrangedores envolvendo grandes nomes do cinema. Recentemente veio à tona um livro de memórias de Sid Luft, morto em 2005, e que foi casado com a atriz e cantora Judy Garland.

De acordo com informações do "The Sun", Sid Luft afirma no livro "Judy and I: My Life with Judy Garland" que a atriz sofreu abusos dos atores que interpretavam os "munchkins", durante as filmagens do clássico "O Mágico de Oz".

"Eles achavam que escapariam de qualquer acusação e poderiam fugir pelo fato de serem pequenos. Fizeram a vida de Judy um inferno no set, colocando as mãos sob seu vestido. Os homens tinham 40 anos ou mais", diz o relato do livro.

Na época do filme, Judy Garland tinha apenas 16 anos e foi após sua atuação neste clássico do cinema que a carreira da atriz despontou. Judy Garland casou com Sid Luft 1952 e os dois ficaram juntos por 13 anos. A atriz norte-americana morreu em junho de 1969.

