Evento em junho quer descobrir talentos da passarela no interior de MS

A 284 km de Campo Grande, Ivinhema lança evento para descobrir futuros profissionais para atuar nas passarelas. O Desfile Fashionista Ivinhema 2017 já tem inscrições abertas para modelos femininos e masculinos, que serão preparados pelo coordenador Ângelo Mariano para o título de Miss e Mister Ivinhema 2017.

Há vagas nas categorias Mini (4 a 8 anos), Infantil (9 a 12), Teen (13 a 17) e Oficial (18 a 27).

Os modelos irão desfilar com os looks da última coleção de empresas locais, todas do segmento moda. Não pagarão pelas roupas. As inscrições dão direito a treinamento, ensaio de passarela e sessões de fotos com Raphaela Godoy.

Interessados podem se inscrever no mês de abril através doWhatsApp 015 67 9 9641 7783.

