Evento de beleza reúne quase 300 pessoas em Campo Grande

Lápis, papel e celular na mão para não perder nenhuma informação repassada pelo cabeleireiro mais famoso do Brasil, Rodrigo Cintra. Ele esteve em Campo Grande ontem (6), com sua turnê Light Contour e Duo Color. Foi um intensivão que reuniu no Clube União cerca de 300 pessoas, vindas de várias cidades do interior do Estado.

Conhecido por ser o cabeleireiro responsável pelas transformações mais impressionantes do Programa Esquadrão da Moda, Rodrigo Cintra é realmente impressionante. Dono de um carisma sem igual, ele fez questão de dar atenção para todos os profissionais que estiveram presentes no evento. Durante 8 horas ele repassou dicas infalíveis para bombar os salões de beleza com as mais novas técnicas e deixar os clientes mais satisfeitos.

Para os profissionais que trabalham com a beleza, atualização é fundamental. Informações divulgadas pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), reforçam este entendimento. Apesar de uma queda de quase 7% nas vendas do setor entre 2014 e 2015, o brasileiro ainda destina 2% do seu orçamento aos produtos de beleza e higiene. “O brasileiro está viajando menos, comprando menos, mas os cuidados consigo mesmo sempre serão mantidos”, reforçou Cintra.

Ele, que está percorrendo todo o Brasil com sua nova turnê de Cintra, intitulada Light Contour e Duo Color, fez exatamente isso: conseguiu repassar novidades que agradarão as loiras e também as morenas. A cabeleireira Cristina Massoni veio de Dourados especialmente para acompanhar estas tendências. Como também tem uma escola de cabeleireiros, ela trouxe uma caravana com 17 profissionais.

“Saio do curso com meu objetivo cumprido. É preciso estar por dentro das novidades de mercado, pois com a tecnologia os clientes querem sair do salão iguais aos famosos. E não dá para perder cliente com tantos salões espalhados pela cidade”, explica Cristina. E ela tem razão, dados divulgados pela Anabel (Associação Nacional do Comércio de Artigos de Higiene Pessoal e Beleza), o Brasil conta com mais de 600 mil salões de beleza.

Além de profissionais de Campo Grande e Dourados, também marcaram presença profissionais de Três lagoas, Chapadão do Sul, Naviraí, São Gabriel D'oeste e até mesmo de Rondonópolis (MT). Para quem perdeu o workshop com Cintra não precisa ficar triste, pois a Império S&D Eventos, organizadora, já está com outras agendas organizadas para o primeiro semestre do ano.

“A Império S&D Eventos é parceiro de uma grande exposição voltada ao setor que acontecerá no mês de maio, além de curso prático com o aclamado cabeleireiro, Warren Norton, que esteve no ano passado na Capital e retorna em junho em um curso prático para 15 pessoas”, adianta Anauri Souza, proprietário da Império. Outro destaque é que a partir de agora, o Rei das Escovas, maior site de beleza do Brasil, também é parceiro da Império.

Agora, os profissionais de beleza não precisam mais sair da Capital para ficar por dentro das melhores tendências do momento. Mais informações 67.98162-8775/ 99277-1635.

Sobre Rodrigo Cintra

Com 23 anos de experiência, o paulistano Rodrigo Cintra já acumula vários feitos em seu currículo. Dentre eles, cabeleireiro exclusivo do programa Esquadrão da Moda; idealizador do programa Guerra das Tesouras no ano passado; e autor de dois livros “Como Seu Cabelo Pode Transformar Seu Visual” e “Cortes de Cabelo Técnicas e Modelagem”.

Além disso, já recebeu vários prêmios, como: Jovem Talento do Sebrae; Tesoura de Ouro 2009, 2010, 2011, 2014 e 2015; Eleito melhor Cabeleireiro do Brasil pela Revista QUEM - Editora Globo, por duas vezes; e Cabeleireiro da Década, pela Beauty Fair, e mais recentemente, prêmio de melhor cabeleireiro pela Revista Cabelos&Cia. Hoje, atende sua numerosa clientela no renomado salão Studio W, no shopping Iguatemi,em São Paulo.

