Cinema drive-in no Shopping Campo Grande é adiado para este fim de semana

Com limite máximo de 55 carros por sessão, o espaço será organizado de forma a garantir o distanciamento entre os veículos - (Foto: Divulgação/Assessoria)

O novo horário do toque de recolher em Campo Grande, impossibilitou que a estreia do Cine Sesc Drive-In no Shopping Campo Grande acontecesse ontem (8), mas as próximas sessões já estão confirmadas para este fim de semana (11 e 12) com a exibição dos filmes "As melhores coisas do mundo" e "De Pernas pro Ar", respectivamente, com início às 17h30.

A população vai poder curtir tudo dentro do carro, seguindo todas normas de saúde e os protocolos de segurança devido a pandemia da Covid-19. Os ingressos para cada sessão custam 5kg de alimentos não-perecíveis por pessoa, exceto sal. O montante arrecadado será doado ao Programa Mesa Brasil Sesc, que em junho arrecadou mais 137 toneladas de alimentos, atendendo 19.492 pessoas em situação de vulnerabilidade.

A estreia vai ser neste fim de semana - Foto: Divulgação

Com limite máximo de 55 carros por sessão, o espaço será organizado de forma a garantir o distanciamento entre os veículos. É necessário que os veículos tenham rádio FM, para que o som seja transmitido por meio de frequência 100.01 FM.

Serviço:

Cine Sesc Drive-in

Trocas de ingressos

Local: Praça Central do Shopping Campo Grande (em frente às Pernambucanas)

Ingressos: 5kg de alimentos não-perecíveis (por pessoa) - EXCETO SAL

Confira a nova programação

Horário das sessões: às 17h30

Local: Estacionamento verde, em frente a Fórmula Academia

11/07 (sábado) - As melhores coisas do mundo (Comédia | Classificação: 14 anos)

12/07 (domingo) - De pernas pro ar (Comédia | Classificação: 14 anos)

18/07 (sábado) - Eu e meu guarda-chuva (Fantasia | Classificação: Livre)

19/07 (domingo) - Tropa de Elite 2 (Ação, polícia, drama | Classificação: 16 anos)

25/07 (sábado) - Até que a sorte nos separe (Comédia | Classificação: 12 anos)

26/07 (domingo) - O Palhaço (Drama, comédia | Classificação: 10 anos)