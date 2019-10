'Estou cheia de boleto para pagar', diz Bruna Marquezine sobre publicidade

A atriz Bruna Marquezine - Foto: Divulgação

Todo mundo deve ter alguns boletos para pagar, inclusive as personalidades da televisão, tal qual Bruna Marquezine. Então, além dos trabalhos na dramaturgia, a atriz faz parceria com algumas marcas para divulgar produtos nas redes sociais. Mas teve um internauta que se incomodou um pouco com isso.

"Eu adoro a Bruna Marquezine, mas, gente, todos os posts dela no Instagram são publicidades. Zero personalidade no feed, não dá vontade nenhuma de deixar um 'likezinho'", escreveu o seguidor Pedro no Twitter.

A atriz explicou a situação e disse que nem todas as publicações na rede social são de parcerias com grifes. "Personalidade até demais... Zero paciência e tempo de tirar foto mesmo. Só quando viajo e tiram foto minha ou as que eu tiro na câmera meio diferentonas, dos amigos, dos lugares... Não tem só publi não! Aliás, quem me dera, tô cheia de boleto pra pagar", respondeu Bruna.

Outros internautas comentaram as respostas da atriz: 'se não tá fácil pra Bruna, imagina pra nós meros mortais kkkkkkk", escreveu, por exemplo, uma usuária do Twitter.