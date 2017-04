Estádio do Morumbi tem duas datas reservadas para shows do U2 em outubro

O grupo atualmente está em turnê comemorativa dos 30 anos de lançamento do álbum "The Joshua Tree" / Divulgação

O estádio do Morumbi está reservado para dois shows da banda U2 nos dias 19 e 22 de outubro. A informação foi confirmada ao UOL por meio da assessoria de imprensa do São Paulo Futebol Clube.

O clube assinou o contrato com a produtora de shows Live Nation na noite desta segunda-feira (10). Nas datas dos show, o tricolor paulista tem jogos marcados com o Fluminense (19/10), no Rio de Janeiro, e com o Flamengo (22), que deverá então ser realizado no estádio do Pacaembu.

A banda ainda não confirmou oficialmente a informação. No site do U2, a agenda de shows mostra datas até o dia 1º de agosto. O grupo atualmente está em turnê comemorativa dos 30 anos de lançamento do álbum "The Joshua Tree".

A última vez em que o U2 se apresentou no Barsil foi em 2011, também no estádio do Morumbi, na turnê "360º", quando um palco circular foi montado no centro do gramado.

