Estação Campo Grande faz feira de trocas

Da Redação com Assessoria

O público visitante terá a oportunidade de ver “Fotos Antigas” na mostra do ARCA ( Arquivo Histórico de Campo Grande) - Foto: Divulgação

O final do ano está chegando e é hora de desapegar. Pensando nisso, o Estação Campo Grande desta quarta (19), além dos atrativos que são “a Matula – Feira Gastronômica” e a “Bagagem – Feira de Artes e Artesanato” - traz uma feirinha de trocas dos seguintes itens: roupas, calçados, brinquedos, livros, ferramentas, utensílios de cozinha, artesanato, plantas e sementes. A troca vai funcionar no sistema 2 x 1, ou seja, o interessado leva duas peças para trocar por uma similar. A negociação é direto com cada expositor.

Além disso tem muitas outras atrações:

- Paulo Góes

- Lenilde Ramos

- Davi Buq

- Recitação de Poesias

- Batalha de Mc’s

- Paulo Barbosa (Violão acústico)

Ótima oportunidade para o desapego e ainda saborear a Matula: arroz carreteiro, lanchinhos veganos, sanduiches no pão francês, sucos naturais, castanhas, temperos e geleias artesanais.

Ainda na Galeria de Vidro segue a exposição “Arte Posta”. O público visitante terá a oportunidade de ver “Fotos Antigas” na mostra do ARCA ( Arquivo Histórico de Campo Grande).

Quem embarcar também poderá visitar o Museu mantido pela AFAPEDI (Associação dos Ferroviários) parceira no Estação Campo Grande.

A exposição de banners do ARCA (Arquivo Histórico de Campo Grande) é mais uma atração que valoriza o patrimônio e a história da Cidade.

Serviços:

Estação Campo Grande acontece toda quarta-feira.

Data desta edição: 19/12/2018

Horário: Das 18 as 22 horas

Local: Plataforma Cultural

Endereço: Av. Calógeras, 3015