Espetáculo gratuito é apresentado no sábado como resultado de oficina circense

A oficina Cena e Circo é um projeto de capacitação nas artes cênicas com foco no circo; foi oferecido e realizado pelo Ponto de Cultura CICA – Centro de Integração da Criança e do Adolescente, com investimento da Fundação de Cultura de MS, Secretaria de Cultura e Cidadania e Governo do Estado de MS. As aulas foram ministradas pelo Ponto de Cultura Circo do Mato, estando à frente dos trabalhos, o professor de circo, Murillo Atalaia, “o projeto foi pra mim muito gratificante, especialmente pelo público alvo, eu pude contribuir para que essas crianças e jovens tivessem a oportunidade de aprender algo novo e desafiador, além do meu crescimento pessoal e profissional, aprendi muito com eles também!”, destacou Atalaia.

Para concluir os trabalhos será apresentado ao público pelos alunos da oficina, o espetáculo “Cena e Circo”, permeado com alguns números apresentados pelo Circo do Mato. “Nosso intuito foi concluir o curso com uma apresentação bonita, que valorize o trabalho realizado pelos alunos e alunas, enriquecido com luz cênica, maquiagem, figurinos, tudo para sentirem a importância do que hoje realizam”, diz Mauro Guimarães do Circo do Mato.

O projeto visou oportunizar às crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social, uma aproximação com a arte, especificamente a arte circense, o contexto histórico, Circo Tradicional, Circos Itinerantes, o Novo Circo desenvolvendo as técnicas de acrobacias de solo e aérea, equilibrismo em pernas-de-pau e de objetos, palhaçaria, malabarismo, entre outras; com o intuito de preparar jovens para, através da arte, serem cidadãs e cidadãos sensíveis ao próximo, expressando-se e desenvolvendo-se no nível mental, intelectual e motor; promovendo uma melhor integração social.

“Oportunizar o experimento da arte às crianças e jovens, certamente significa dar-lhes condições de abrir seus horizontes e torná-los no mínimo mais sensíveis e autoconfiantes, percebendo que a arte proporciona um novo campo de trabalho, geração de renda, a libertação de alguns entraves pessoais, além de humanizar aqueles que a fazem e aqueles que a apreciam!” ressalta Laila Pulchério, do Circo do Mato.

Para Mário Freitas, coordenador do CICA “O projeto contribuiu para que as crianças e adolescentes vivenciassem a arte circense despertando nelas uma outra forma de ver a realidade através da oficina, e também ajudou na socialização dos grupos e principalmente a retirada de crianças e adolescentes dos espaços da rua nos momentos que estão fora da escola”, diz.

CICA

O CICA atua junto a moradores da periferia sul de Campo Grande, no Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Jardim Itamaracá, Rita Vieira e Lagoa Dourada. É Ponto de Cultura desde 2010, tem por missão oferecer ações complementares a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, trabalhando a educação integral, explorando oportunidades lúdicas, artísticas e esportivas em períodos alternados ao escolar. Sua sede está localizada em área de 2,5 hectares, onde vários projetos são executados visando propiciar condições e estímulos necessários ao desenvolvimento da criança e do adolescente objetivando sua formação física, psíquica, social e espiritual.

Serviço: Espetáculo Cena e Circo será apresetado no dia 18/03 (sábado), às 17h30 na CICA - R. Nair Alves e Castro 113 - Rita Vieira

