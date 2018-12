Espetáculo faz tributo aos 27 anos sem Freddie Mercury

Da redação com informações da assessoria

Baseado nas mais lindas canções da banda britânica Queen, o show traz Elvis Balbo, um dos melhores performers de Freddie Mercury no mundo, com produção interativa que revive momentos inesquecíveis do grupo.

Quem assistiu o filme "Bohemian Rhapsody" irá reviver no evento o furor e a energia de Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May e John Deacon, agora com a banda formada por Elvis Balbo, Lucas Vianna, Mi Carvalho, Yara Oliveira e Wallace Queiróz e Vitor Giovannitti.

DIA: 26 de janeiro de 2019 - Sábado

HORAS: 21 horas

LOCAL: Palácio Popular da Cultura



VALORES DOS INGRESSOS:



SETOR B - R$ 150,00 / Meia R$ 75,00

SETORES A / C / E - R$ 120,00 / Meia R$ 60,00

SETORES D / F - R$ 100,00 / Meia R$ 50,00



ONDE COMPRAR:



• Estante no Shopping Campo Grande - 2º Piso, em frente Loja Riachuelo / Informação: (067) 3326 – 0105



• www.pedrosilvapromocoes.com.br



CLASSIFICAÇÃO: 12 ANOS

PRODUÇÃO: Jamelão e Pedro Silva Promoções