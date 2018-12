Espaço Energia está no Shopping Norte Sul Plaza

No Shopping Norte Sul Plaza, crianças e adultos poderão conferir, de forma lúdica e interativa, os equipamentos que tornam a ‘eletricidade’ um assunto ainda mais interessante - Divulgação

De 21 de dezembro a 06 de janeiro, parte dos experimentos físicos que atraem a curiosidade dos visitantes no Espaço Energia, vão estar à disposição de quem passar pelo Shopping Norte Sul Plaza. A área destinada ao Espaço Energia terá sua estrutura montada em frente às lojas Riachuelo e Anita.

No Shopping Norte Sul Plaza, crianças e adultos poderão conferir, de forma lúdica e interativa, os equipamentos que tornam a ‘eletricidade’ um assunto ainda mais interessante, garantindo à população recreação e ações educativas sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica.

Estarão disponíveis no espaço os seguintes experimentos:

· Gerador de Van de Graaff: máquina que produz o efeito de arrepiar os cabelos de quem tocar na cúpula, isolado da terra, pois o cabelo fica eletrizado com cargas da mesma polaridade que, consequentemente, se repetem.

· Bicicleta Geradora de Energia: mostra a potência necessária para energizar um aparelho elétrico. O esforço ao pedalar a bicicleta dará uma noção, de forma muito didática, de como é grande a diferença de potência entre alguns aparelhos elétricos.

· Princípio da Pilha com Energia Humana: demonstra que geramos energia e que ao colocar as duas mãos sobre o medidor fechamos um circuito como uma pilha humana

· Máquina de Wimshurst: pertence a uma classe de Máquinas Eletrostáticas, que geram cargas elétricas, por meio do fenômeno da indução eletrostática.

· Globo de Plasma: Mostra a evolução dos elétrons em um globo e o que é um Plasma.

· Comparativo de consumo de Lâmpadas: Equipara a eficiência de diferentes tipos de lâmpadas.

Leve toda sua família para essa diversão!

Sobre o Espaço Energia:

O Espaço Energia, que desde 2015 já apresentou os princípios da física, experimentos, história e conceitos da eletricidade para mais de 30 mil visitantes, foi totalmente modernizado e reinaugurado em agosto de 2018. A principal novidade é o formato digital e interativo que permite o registro da experiência virtual dos visitantes por meio de equipamentos e dispositivos de realidade aumentada.





O projeto faz parte do Programa de Eficiência Energética e é voltado à orientação sobre o uso eficiente e seguro de energia elétrica para população, oferecendo aos visitantes a oportunidade de se familiarizar, de forma lúdica, com os princípios da física e com a história da eletricidade, seu uso racional e eficiente. Funciona como um instrumento de disseminador da informação, expressando sua história e interagindo com o público.

“Nosso espaço, que já era referência em educação, agora conta com ferramentas digitais interativas e de realidade aumentada para envolver os visitantes em uma viagem pelos caminhos da energia de maneira única e inesquecível”, destaca o diretor-Presidente da Energisa Mato Grosso do Sul, Marcelo Vinhaes.



“A ideia é levar para a população novos exemplos do que é energia elétrica desde sua geração, passando pela distribuição e o consumo, mostrando na prática como consumi-la de maneira eficiente e segura”, explica o coordenador de Eficiência Energética, Emerson Rivelino.



Com investimento de R$ 2,9 milhões, a reforma do espaço de 220 m² ampliou o número de visitantes com os novos atrativos que incluem uma maquete interativa (mini cidade) com os caminhos da energia, bicicleta geradora com óculos de realidade virtual, experimentos físicos com animações complementares, ferramentas digitais que demonstram o funcionamento da energia solar, de uma casa antiga versus eficiente e do conhecido experimento de Van Der Graaf (esfera que arrepia os cabelos). Outra grande atração é o dispositivo ‘Hololens’, óculos que integra o virtual e real na mesma instalação e permite ao visitante trocar uma lâmpada apenas com o movimento das mãos, sem tocar.



Além do caráter educativo, o local é também referência no incentivo e promoção da arte e cultura sul-mato-grossense, por meio de sua área cultural que já abrigou 29 exposições de artistas regionais, sob a curadoria de Yara Penteado, desde a sua abertura, proporcionando ainda mais experiências sensoriais aos visitantes.



O Espaço Energia é voltado para o público adulto e infantil, com foco em educadores e alunos do ensino fundamental e médio, e conta com uma unidade móvel (van) dotada de equipamentos interativos, que percorre todo o estado levando conhecimento sobre eficiência energética para os mais diversos públicos.

Serviço:

Espaço Energia

Visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Avenida Afonso Pena, 3901.

Para visitar, os clientes podem ir até o espaço e, para grupos maiores, é preciso agendar por telefone.

Telefone do Espaço: 3398-5460