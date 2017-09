“Era uma vez em Nova York” será o ultimo filme exibido no Cine Sesc esse mês

Nesta semana o Cine Sesc exibe em Corumbá e Campo Grande a produção norte-americana “Era uma vez em Nova York”, último filme do tema imigração, escolhido para este mês de setembro.

No Sesc Morada dos Baís, na Capital, a exibição é na terça-feira, 26, às 19 horas. Em Corumbá, duas sessões, na quinta-feira, 28, às 19h30 e no sábado, 30, às 15 horas.

O drama com classificação indicativa de 14 anos se passa em 1921. As irmãs polonesas Magda (Angela Sarafyan) e Ewa Cybulski (Marion Cotillard) partem em direção a Nova Iorque, em busca de uma vida melhor. Mas, assim que chegam, Magda fica doente e Ewa, sem ter a quem recorrer, acaba nas mãos do cafetão

Bruno (Joaquin Phoenix), que a explora em uma rede de prostituição. A chegada de Orlando (Jeremy Renner), mágico e primo de Bruno, mostra um novo amor e um novo caminho para Ewa, mas o ciúme do cafetão acaba provocando uma tragédia.

Cine Sesc – Para setembro, Cine Sesc elegeu filmes que abordam diversos aspectos do processo migratório e seus desdobramentos. “Fizemos um recorte bastante abrangente tanto geograficamente quanto em possibilidades temáticas de debate para discutirmos esse tema infelizmente ainda tão contemporâneo e problemático”, explica a diretora regional do Sesc, Regina Ferro.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís está na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300.O Sesc Corumbá fica na rua 13 de junho, 1703 – Centro. Informações pelo telefone (67) 3232-3130. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms

