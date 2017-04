Encontro de motociclistas acontece neste fim de semana em Nova Andradina

Com mais uma edição do New Route Motorcycle, o feriado de Tiradentes será de muito rock and roll em Nova Andradina. O encontro de motociclistas, sediado no Parque de Exposições Henrique Martins, começa nesta sexta-feira (21) e vai até sábado (22).

De acordo com um dos organizadores e diretor de Os Movidos Promoções e Eventos, Claudinei Magrelo, moto clubes de várias regiões do País já estão confirmados no encontro, que é responsável por injetar mais de meio milhão na economia do município todos os anos.

A programação começa na sexta-feira, a partir das 15h, com o Lava Sexy e prossegue, às 19h, com os shows das bandas Território Nacional, Turma do Zé e Guns N’ Roses cover, além de apresentações na modalidade wheeling, com o grupo Domínio Vertical, para os amantes de manobras radicais em cima de duas rodas.

Já no sábado, as atividades também começam no período da tarde, com uma série de brinquedos gratuitos para crianças de até 12 anos, acompanhadas por participantes do encontro. Simultânea à programação para os pequenos, o Lava Sexy retorna no segundo dia, a partir das 15h.

Ainda no dia 22, o New Route continua a noite, às 19h, com mais shows, desta vez com as bandas Alive, Killver, AC/DC cover e Muchileiros. As apresentações de wheeling também retornam no último dia do evento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (67) 9 8176-1116. O passaporte para os dois dias sai por R$ 30.

