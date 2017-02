Encontro com os dubladores: a Vila do Chaves para ver e ouvir

O encontro com os dubladores acontecerá na Arena Bosque, no sábado, 18 de fevereiro, em dois horários: às 15h e às 18h. A participação é gratuita, mas a entrada é limitada / Divulgação

Os fãs da Vila do Chaves terão mais motivos para se emocionar. Além da Exposição, que está instalada no segundo piso do Shopping Bosque dos Ipês, até o dia 05 de março, a presença dos dubladores oficiais: Cecília Lemes e Carlos Seidl, que emprestam suas vozes à Chiquinha e ao Seu Madruga, levará ao público ainda mais proximidade com o seriado que marcou gerações.

O encontro com os dubladores acontecerá na Arena Bosque, no sábado, 18 de fevereiro, em dois horários: às 15h e às 18h. A participação é gratuita, mas a entrada é limitada. Para o público campo-grandense os dois trarão além de encenações de alguns episódios, um importante bate-papo sobre a profissão e, por fim uma de sessão de fotos.

E quem ainda não visitou o pátio mais famoso do Brasil, pode viver a emoção de entrar na única réplica da Vila em que Chaves, Quico, Dona Florinda, Seu Madruga e todos os outros personagens, fizeram, além de história, muita gente sorrir e chorar.

A exposição, que pela primeira vez sai do Estado de São Paulo, tem o pátio completo, com o barril do “Chavinho”, para os íntimos, os triciclos, a escadaria, além das fachadas das casas da Dona Florinda, da Bruxa do 71, aliás, Dona Clotilde e a casa completa do Seu Madruga, ambientes em que os visitantes podem tirar fotos.

O cenário, autorizado pela Televisa (marca detentora do seriado) está no segundo piso do Shopping, ao lado da loja Anita Shoes e, durante a visitação é possível interagir com promotores vestidos como os personagens da Vila, além de embarcar na atmosfera do seriado, com músicas que marcaram diversos episódios.

Serviço

O encontro com os dubladores oficiais da Vila do Chaves será no sábado, 18 de fevereiro, às 15h e às 18h, na Arena Bosque. O espaço fica no segundo piso, sentido à Praça de Alimentação e a participação é gratuita.

Vila do Chaves - com venda feita pela Eventim (www.eventim.com.br), o valor do ingresso é R$ 22,00 (inteira) e R$ 11,00 (meia-entrada). O ponto de vendas é na Praça de Alimentação do Shopping e funciona das 10h às 22h, todos os dias. A visitação acontece de segunda a sábado, das 10h às 21h30 e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados.

