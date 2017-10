Encontro com a Turma da Mônica agitará as tardes no Shopping Campo Grande

Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão atenderão aos fãs e estarão disponíveis para fotos das 15h às 15h30, das 16h às 16h30, das 17h às 17h30 e das 18h às 18h30 - Divulgação

Da magia das histórias em quadrinhos ao vivo para a Praça Central do Shopping Campo Grande. Essa é a proposta do meeting com a Turma da Mônica que será realizado nos dias 4 e 5 de novembro, na Praça Central do Shopping Campo Grande, e promete encantar adultos e crianças de todas as idades.

Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão atenderão aos fãs e estarão disponíveis para fotos das 15h às 15h30, das 16h às 16h30, das 17h às 17h30 e das 18h às 18h30. As sessões, que terão duração de 30 minutos e intervalo de 30 minutos, serão por ordem de chegada, com reserva de lugares.

Mônica é a personagem mais conhecida de Mauricio de Sousa. É uma garotinha esperta e cheia de personalidade, que vive pra cima e pra baixo de vestidinho vermelho e agarrada ao seu coelho de pelúcia, o Sansão. Cebolinha é um garoto de cabelos espetados que, quando fala, troca o “R” pelo “L”. Inteligente e malandrinho, está sempre arquitetando planos infalíveis para derrotar a Mônica e se tornar o dono da rua. O problema é que os planos sempre dão errado, o que resulta sempre em coelhadas no final da história. Cascão é um garotinho muito esperto que tem pavor de água e, por causa disso, nunca tomou banho. É o amigo inseparável do Cebolinha. Além disso, adora inventar seus próprios brinquedos usando todo tipo de sucata e muita imaginação. Magali é uma garota meiga e delicada, mas que tem um apetite absolutamente incontrolável. Ela devora qualquer tipo de comida que aparece na sua frente e, por incrível que pareça, continua sempre magra e esbelta! Ela é a melhor amiga da Mônica e tem como bichinho de estimação um gato branquinho chamado Mingau.



A Turma da Mônica é a turminha mais popular e amada do Brasil, criada por Mauricio de Sousa, e encanta gerações há mais de 50 anos. O encontro com os personagens é uma forma de transformar as histórias em quadrinhos em experiências ao vivo, de forma lúdica, educativa e cultural, e possibilitar que os fãs sintam-se parte dos moradores do bairro do Limoeiro.

A atração fica no Shopping Campo Grande até o dia 5 de novembro. Para brincar o valor é de R$ 15 para 15 minutos e R$ 1 para cada minuto adicional.

Serviços

Meetings

Datas: 04 e 05 de novembro

Horários: das 15h às 15h30, das 16h às 16h30, das 17h às 17h30 e das 18h às 18h30

Local: Praça central - Shopping Campo Grande

SuperAR Turma da Mônica

Período: até 5 de novembro de 2017

Funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h, domingos de feriados das 12 às 20h

Passaporte: R$ 15,00 (15 minutos) e R$ 1,00 (cada minuto excedente)

Crianças até 3 anos não pagam, mas devem estar acompanhadas de um responsável pagante.

Local: Praça Central - Shopping Campo Grande