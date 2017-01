Em ritmo de pré-carnaval, baiano Léo Santana faz show em Campo Grande

Dono de uma das músicas de pagode mais tocadas nas rádios e na festa de Réveillon da capital baiana, o cantor Léo Santana se apresenta pela primeira vez em Campo Grande no dia 18 de janeiro. Em ritmo de pré-carnaval, o "Baile da Santinha" será na casa de shows Kamalotte.

A festa leva o mesmo nome da música de trabalho "Santinha", que foi uma das mais tocadas no último mês em Salvador (BA). A letra é de Léo Santana e Rafinha Queiroz, percussionista do cantor. A música deu nome ao ensaio de verão do cantor e o evento já passou por cidades como João Pessoa (PB), Campina Grande (PB), Fortaleza (CE) e Aracaju (PE).

Chamado de o "Gigante" pelos fãs, Léo se destaca também com as músicas "Um tal de toma", "Vidro fumê" e "Bumbum no paredão", mas disse durante uma coletiva de imprensa realizada em um bar no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, que aposta na música "Santinha" como um dos hits do carnaval 2017.

"Nossa aposta é 'Santinha', mas eu não costumo intitular como música do carnaval. Deixa o povo escolher", brincou. As músicas fazem parte do primeiro DVD da carreira solo de Léo, que foi gravado no mês de julho do ano passado em Fortaleza.

Em vídeo gravado para o público campo-grandense, Léo Santana disse que está ansioso pelo show e promete fazer um pré-carnaval no estilo baiano.

Os ingressos estão disponíveis no Gugu Lanches e Salomé Bar e já estão no segundo lote para pista, a R$ 80, e camarotes no terceiro lote, a R$ 150. Os bangalôs já estão esgotados, e mesas podem ser adquiridas pelo telefone: (67) 9 9219-0808.

Serviço: A casa de show Kamalotte fica na avenida Afonso Pena, 7.120, Chácara Cachoeira. Informações pelo telefone (67) 9 9219-0808.

Veja Também

Comentários