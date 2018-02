Em reta final de negociação, Brahma deve ser a cerveja oficial da Expogrande

5 a 22 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho - Divulgação

Durante gravação do programa Caminhos do Produtor nesta sexta-feira, o presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Jonatan Barbosa, anunciou que está praticamente fechado o contrato com a Ambev para que a Brahma seja a cerveja oficial da Expogrande 80 Anos, que acontece de 5 a 22 de abril no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

O anúncio foi feito durante entrevista com o empresário Eduardo Maluf, da Duts Produções, responsável pela realização dos shows da Expogrande e que também trabalha nas negociações com a cervejaria.

A cerveja trará para a Expogrande deste ano toda a comodidade e o glamour do "Camarote Brahma", um espaço vip que oferece o que há de melhor para seus convidado, com tudo para acolher um público seleto em um ambiente de muito charme e descontração, com serviços exclusivos em um clima de alto astral.

O camarote, com capacidade para 700 pessoas, oferece além de ingresso, camiseta personalizada, buffet com diversas opções gastronômicas, Chopp Brahma, refrigerantes e água, beauty center, uma localização com vista privilegiada para o palco, além de shows com agenda própria todos os dias e a presença garantida de celebridades.