Em parceria com Anitta revela que Madonna pediu ajuda para conseguir gravar em português

Ao longo dos dois últimos anos, Anitta tem ultrapassado barreiras e enfrentado muitas dificuldades para conseguir espaço no concorrido mercado internacional. Porém, acontecimentos inesperados inspiram a carioca a continuar com seu objetivo e dão um gás nas suas investidas. Madonna se tornou um papel importante na trajetória da brasileira.

Com anuncio oficial do álbum “Madame X”, Anitta já pode contar por aí os bastidores do “conto de fadas” que está vivendo. Logo após as gravações do “Programa da Maísa”, nesta quinta (18), ela foi abordada por Leo Dias nos bastidores do SBT para falar sobre as últimas novidades da sua carreira e, claro, a parceira com a Rainha do Pop foi um dos assuntos.

“Chorei muito. Era um choro para tudo. Uma emoção por milhares de motivos. Primeiro por estar com ela, ser reconhecida e ter sido convidada. Segundo por ser uma música em português. E terceiro por ser um funk. Isso representa muito. Muitas pessoas do movimento funk irão se beneficiar comigo.”, contou ela para o seu biógrafo não-oficial.

Morando em Portugal, Madonna se apaixonou pelo hit “Faz Gostoso”, da cantora luso-brasileira Blaya, que bombou nas paradas do país no ano passado. Decidida a regravar a faixa para seu novo álbum, a veterana procurou por uma parceria que fizesse sentido. Anitta explica melhor: “Ela chegou até mim por conta de um amigo meu que é amigo dela e que eu conheci por meio da Marina Morena, que trabalha comigo. E, nessa pesquisa para escolher quem colocaria no álbum, falaram o meu nome”.

Uma música da Madonna cantada 100% em português era algo inimaginável para os maiores fãs da artista, entretanto a concepção do álbum “Madame X” promete trazê-la cantando em três idiomas – em inglês e em espanhol também. Anitta conta que teve papel importante no desafio: “Ela está morando em Portugal, mas é diferente. Tive que estar lá no momento que ela gravava para dizer: ‘Ó, essa palavra pronuncia assim ou assado’. E era horrível. Ela me falava: ‘Se eu fizer errado me corrige’. E eu pensava: ‘Como é que vou corrigir essa mulher?’. Foi tenso, mas incrível.”

*De Amanda Faia, do portal Popline.com