Em outubro Dourados sediará concurso de misses

A franquia Miss Mundo MS confirmou para o próximo mês de outubro a realização do 1º Miss Regional Grande Dourados. O concurso que já está com as inscrições abertas é voltado para candidatas residentes em Dourados, Douradina, Fátima do Sul, Deodápolis, Glória de Dourados, Vicentina, Caarapó e Itaporã.



De acordo com o produtor Ângelo Mariano, responsável licenciado da franquia na região, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo WhatsApp (67) 9 9641-7783 até 10 de agosto. Há vagas nas categorias Mini Miss, Miss Infantil, Miss Teen e Miss Oficial Grande Dourados.



“Representamos na região uma das maiores franquias de misses do planeta e já temos um trabalho reconhecido em diversos municípios do Estado, como Ivinhema, Deodápolis e Nova Andradina, onde, recentemente, realizamos um grande evento com mais de 450 pessoas e 60 candidatas”, ressaltou o promoter.



Mariano destacou ainda o júri selecionado para os concursos, que é oriundo de outros Estados, o preparo das concorrentes antes do desfile e a continuidade que é dada à carreira das modelos vencedoras, com participações em programas de moda e em concursos estaduais e nacionais.



“Este ano, por exemplo, fomos à fase estadual do Miss MS com cinco candidatas da nossa franquia e todas voltaram com faixas, inclusive, a Miss Teen de Nova Andradina foi a vice campeã de Mato Grosso do Sul”, pontuou o produtor.



“Além de integrar as fases estadual e nacional dos concursos, nossas modelos tem participado de programas de televisão como embaixadoras da beleza das cidades que representam. Já estivemos na Rede TV e agora fomos convidados pelo SBT. Tudo isso é fruto de um trabalho muito sério e de credibilidade”, complementou Ângelo Mariano.



Além do telefone (67) 9 9641-7783, mais informações sobre a primeira edição do concurso podem ser obtidas na página Miss Regional Grande Dourados no Facebook pelo endereço www.fb.com/Miss-Regional-Grande-Dourados-1739108642769372.

