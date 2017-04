Em maio, oficina culinária do Sesc é voltada a praticantes de atividades físicas

Do fitness ao wellness: preparações culinárias e dicas de alimentação para praticantes de atividade física, este é o mote da oficina culinária que o Sesc realizará no dia 09 de maio. O investimento é de R$ 30 e para quem já faz acompanhamento nutricional no Sesc, R$ 20. As oficinas ocorrem no Sesc Saúde, em Campo Grande, e Sesc Dourados, às 18h30.



A alimentação adequada, aliada à prática de atividade física, é o caminho para ter uma vida saudável e evitar sérios problemas de saúde decorrentes de maus hábitos alimentares, com consumo excessivo de sódio, gorduras saturadas, açúcar, alimentos industrializados e carente de fibras, água, frutas, verduras e alimentos menos processados.



Todo mês as oficinas culinárias do Sesc levam um tema diferente, de olho da qualidade de vida. Tem receita para quem é fitness, para quem quer reduzir o sal, quem tem intolerância alimentar e também oficina para a criançada.

Confira a programação



Maio – Do fitness ao wellness: preparações culinárias e dicas de alimentação para praticantes de atividade física

Idade mínima: 16 anos.

Data: 09/05



Junho – Inverno com Caldos e sopas saudáveis: sugestões de preparo e técnicas de congelamento

Idade mínima: 16 anos.

Data: 06/06



Julho – Criança na cozinha: incentivando bons hábitos alimentares desde a infância

Idade: crianças de 06 a 12 anos

Data: 04/07



Agosto – Que tal variar o cardápio dos lanches e jantar??? Preparações e opções fit

Idade mínima: 16 anos.

Data: 08/08



Setembro – Intolerâncias Alimentares: Preparações s/ glúten e s/ lactose

Idade mínima: 16 anos.

Data: 12/09



Outubro – Do fitness ao wellness: preparações culinárias e dicas de alimentação para praticantes de atividade física.

Idade mínima: 16 anos.

Data: 03/10



Novembro – Saladas nutritivas e funcionais: do acompanhamento ao prato principal

Idade mínima: 16 anos.

Data: 07/11



Serviço - O Sesc Saúde fica na rua Marte, 138 Alto Sumaré, informações pelo telefone (67) 3311-4300. O Sesc Dourados fica na rua Toshinobu Katayama, 178 Centro, informações na Central de Relacionamento (67) 3410-0700.



Veja Também

Comentários