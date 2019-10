Em grande fase, Pink encerra noite pop no Rock in Rio

A cantora Pink - Foto: Divulgação

Fazendo sua estreia em palcos brasileiros, Pink será a atração principal deste sábado (5), sexto dia de apresentações do Rock in Rio, reservado para os artistas pop. A cantora vem ao País com turnê do novo disco, Hurts 2B Human, o oitavo de sua carreira, lançado em abril deste ano.

Com mais de 60 milhões de discos vendidos, Pink vive grande fase, tendo inaugurado sua estrela na calçada da fama de Hollywood em fevereiro, mesmo mês que concorreu ao Grammy na categoria "Melhor Álbum de Pop Vocal". A artista é detentora de três estatuetas da premiação.

Apesar de ser considerada uma das grandes divas pop dos anos 2000, Pink nunca escondeu sua veia roqueira. A cantora já afirmou ter construído seu estilo a partir de figuras como Janis Joplin e Joan Jett, o que explica a imagem rebelde adotada frequentemente em seus clipes. A personalidade forte da artista também fica evidente em suas letras, como no caso da faixa Happy, de Hurts 2B Human, na qual ela fala sobre o aborto espontâneo que sofreu ainda adolescente.

Aos 40 anos, Pink é reconhecida internacionalmente como uma artista pop com uma das trajetórias mais sólidas do cenário musical, justificando uma resenha positiva do álbum Beautiful Trauma, de 2017, pela revista Rolling Stone. "Pink dominava as paradas com hinos corajosos e falando a real desde quando as divas tristes de hoje em dia estavam na pré-escola", diz o texto da revista.