Em comemoração aos 25 anos de Friends, Cinema exibirá episódios da série

Da Redação com Assessoria

A exibição contará com entrevistas com o elenco e erros de gravação - Foto: Reprodução

Esse ano, “Friends”, série mundialmente conhecida, completa 25 anos e para comemorar Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey poderão ser assistidos novamente num telão que só a Cinépolis consegue proporcionar. A rede vai exibir, entre os dias 14, 15 e 16 de outubro, 12 episódios da série, e as sessões ocorrerão uma vez por dia, às 19h30min, e terão duração aproximada de uma hora e meia.

A ideia é separar a série por blocos que contenham 4 episódios diários, sendo cada um de uma temporada diferente. Além disso, a exibição contará com entrevistas com o elenco e erros de gravação.



O preço para assistir aos episódios no cinema é o mesmo de uma sessão normal. Adquira seu ingresso pelo site.