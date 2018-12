Eduardo Costa minimiza caso de cão morto em SP, mas depois volta atrás

Eduardo Costa foi um dos artistas que se posicionaram sobre o caso do cachorro que foi morto por um segurança no estacionamento de uma unidade do Carrefour, em Osasco, na Grande São Paulo. Mas a manifestação foi prontamente criticadas por seguidores do cantor.

O sertanejo comparou o episódio com a morte de uma senhora de 106 anos a pauladas, no interior do Maranhão.

"Não estou aqui defendendo quem matou o cachorro. Ambos são crimes inadmissíveis, covardes e os autores deveriam ser exemplarmente punidos no rigor da lei. Mas não há como negar que há algo errado em uma sociedade que se indigna mais com um crime contra o animal do que o cometido contra um ser humano", enfatizou.

Em novembro, a idosa Antônia Conceição da Silva foi assassinada dentro de casa, no município de Feira Nova do Maranhão.

Eduardo Costa garantiu que gosta de animais, mas considera: "Eu amo os animais sem exceção, mas sempre os trato como animais". Antes, o sertanejo também comparou o número de agressões contra cachorros e contra humanos. "Sessenta mil homicídios por ano no Brasil. E o Brasil? Que comece o 'mi mi mi'", escreveu.

Revoltados, os seguidores não perdoaram e passaram a criticar o posicionamento do sertanejo. "Alguém viu a comoção do Eduardo Costa em relação a senhora de 106 anos? Eu não vi! Mas como o assassinato do cachorro teve mais evidência, ele resolve dar sua opinião", constatou um dos internautas.

Após a repercussão negativa, Costa decidiu remover a publicação do vídeo do Instagram. Para tentar conter os ataques, o sertanejo postou uma foto em que aparece com um cãozinho prometendo ajudar ONGs voltadas para a proteção animal.

"Eu amo os animais e, se alguém tiver alguma ONG que ajuda os animais de rua e quiser que eu poste por aqui no meu insta, é só falar e eu faço questão de ajudar também, tá?", garantiu o ator no texto de reparação.