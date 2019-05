É 'um milagre' eu continuar dançando até hoje, diz Claudia Raia no 'Faustão'

"É porque eu me cuido muito, faço muita fisioterapia, célula-tronco nas articulações. Se não, não estaria mais (dançando). Lombar é fogo, porque é o centro do corpo, o quadril e a lombar", avaliou - Foto: Divulgação

Para além de atuar e cantar, Claudia Raia sempre se destacou pela dança. Aos 52 anos de idade, a atriz e dançarina revelou como faz para cuidar da saúde do corpo durante participação como jurada do quadro Dança dos Famosos, no Domingão do Faustão, neste domingo, 12.

Claudia Raia considerou um milagre estar dançando até hoje. Segundo ela, um dançarino passa a vida sempre machucado. "É porque eu me cuido muito, faço muita fisioterapia, célula-tronco nas articulações. Se não, não estaria mais (dançando). Lombar é fogo, porque é o centro do corpo, o quadril e a lombar", avaliou.

Sobre o Dia das Mães, Claudia Raia contou que, ao longo da carreira, "adotou filhas" que a profissão proporcionou. "A dramaturgia me colocava no encontro dessas meninas e por pura afinidade viraram minhas filhas", afirma a atriz, citando Mariana Ximenes, Paolla Oliveira, Fernandinha Souza, Marcella Ricca e Isabele Drummond, que contracenaram com ela.

Em entrevista ao GShow, a atriz disse que almoçou e jantou com os filhos Enzo e Sophia neste domingo, 12, e falou sobre o que mais admira neles: "Os valores deles. Eles entenderam a mensagem que eu e Edson (Celulari) sempre passamos para eles. Dignidade, honestidade com o que eles pensam e tudo é muito falado, conversado e tem muita confiança", declarou.