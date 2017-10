Durante o carnaval carioca, Preta Gil é atração confirmada no Camarote N1

Os convites individuais já estão disponíveis em www.ticket360.com.br/camaroten1 / Divulgação

A cantora Preta Gil está confirmada como atração musical do Camarote N1 2018. Além dela, Anitta também está garantida como uma das estrelas da festa. Sob o comando de Victor Oliva e o sócio Alvaro Garnero, o camarote promete ainda mais diversão, exclusividade e presença de celebridades no Sambódromo carioca. A festa acontece no domingo, 11 de fevereiro, na segunda, 12, e no sábado das campeãs, 17 de fevereiro. A data das apresentações, assim como novos artistas confirmados, serão divulgados em breve.

Outro músico que vai animar o camarote é Dudu Nobre. Ele será responsável pela curadoria das rodas de samba, uma novidade que passa a acontecer no térreo do camarote, todos os dias, entre os desfiles. Para mais informações consulte http://camaroten1.com.br/. Os convites individuais já estão disponíveis em www.ticket360.com.br/camaroten1.