Mariah Carey e Drake foram os principais vencedores do Billboard Music Awards 2019

A rapper Cardi B, o rapper Drake e a cantora premiada Mariah Carey - Foto: Reprodução

Las Vegas reuniu os principais nomes do showbiz na noite desta quarta-feira, 1º, com a edição 2019 do Billboard Awards, premiação oferecida pela revista norte-americana Billboard que homenageia os nomes de maior sucesso nas paradas musicais.

Com direito a tributo à carreira de Mariah Carey e apresentações de nomes como Madonna, Maluma, Mariah Carey, Taylor Swift e Paula Abdul, o evento teve como seu grande vencedor da noite o rapper Drake, que levou 12 troféus.

Com direito a fanfarra (que, na internet, foi comparada ao show de Beyoncé), dançarinos voadores e muito confete em tons pastéis, Taylor Swift juntou-se a Brendon Urie, do Panic! At The Disco, para a primeira apresentação da noite. Juntos, eles cantaram a música ME!, lançada na última semana.

Madonna apresentou seu novo single, Medellín, ao lado de cinco hologramas dela mesma, um para cada personalidade de seu novo alter ego, Madame X (que também dá nome ao seu próximo disco). A performance ainda teve tempo para uma dança de tango com o colombiano Maluma, que também simulou algumas bofetadas nos quadris da Rainha do Pop.

Mesmo não se movendo durante a apresentação, Mariah Carey mostrou por que é a mulher que mais conseguiu emplacar sucessos nos topos das paradas (18, no total) e cantou algumas de suas músicas mais conhecidas, sendo ovacionada pela plateia levando o principal prêmio da noite: Icon Awards

O Imagine Dragons levou para casa o troféu de Melhor Artista de Rock e, ao subir ao palco para receber o prêmio. O vocalista Dan Reynolds fez um discurso pedindo o fim das terapias de conversão nos EUA.

"Ainda temos 34 Estados no país que não baniram a 'cura gay'; 58% dos jovens LGBT moram nesses Estados. Nossos jovens dobraram as estatísticas de depressão e triplicaram o índice de suicídio depois de passarem por terapia de conversão", disse o cantor.

Voltando ao posto de apresentadora da premiação, Kelly Clarkson fez duas performances musicais ao longo da noite. Uma da música Broken and Beautiful, presente na trilha sonora do filme UglyDolls, e outra com todas as músicas que fizeram sucesso no último ano, incluindo algumas antigas de Madonna e Mariah Carey.

Depois de seis anos afastados dos palcos (pelo menos como um grupo), os Jonas Brothers fizeram uma apresentação com sua nova música, Sucker, além de adicionarem ao repertório outras duas canções das carreiras solo de Nick e Joe Jonas. A performance foi eleita pela própria Billboard como a melhor da noite.

Um dos nomes de maior sucesso na década de 1980 e uma das juradas originais do American Idol, Paula Abdul fez uma performance coreografada e eletrizante no Billboard Awards 2019. A energia foi tanta que ela até se empolgou na hora de jogar sua cartola e acertou o pescoço da dançarina Julianne Hough, que agradeceu a "honra" no Twitter.

Maior vencedor

Levando pelo segundo ano consecutivo o troféu de Artista Principal, Drake tornou-se a pessoa mais premiada em toda a história do evento. Ao total, são 27 troféus, 12 conquistados apenas nesta edição.

Veja os principais vencedores abaixo:

BILLBOARD CHART ACHIEVEMENT AWARD

Dan + Shay

Drake

Ariana Grande (VENCEDORA)

Lady Gaga and Bradley Cooper

Dua Lipa

ÍCONE

Mariah Carey (VENCEDORA)

MELHOR ARTISTA DE R&B

H.E.R.

Khalid

Ella Mai (VENCEDORA)

The Weeknd

XXXTentacion

MELHOR ARTISTA DE ROCK

Imagine Dragons (VENCEDORES)

lovelytheband

Panic! at the Disco

Queen

twenty one pilots

MELHOR ÁLBUM

Cardi B, "Invasion of Privacy"

Drake, "Scorpion" (VENCEDOR)

Post Malone, "beerbongs & bentleys"

Travis Scott, "ASTROWORLD"

XXXTentacion, "?"

MELHOR ARTISTA REVELAÇÃO

Bazzi

Juice WRLD (VENCEDORA)

Lil Baby

Dua Lipa

Ella Mai

MELHOR DUO OU GRUPO

BTS (VENCEDORES)

Dan + Shay

Imagine Dragons

Maroon 5

Panic! At The Disco

MELHOR ARTISTA MASCULINO

Drake (VENCEDOR)

Post Malone

Travis Scott

Ed Sheeran

XXXTentacion

MELHOR CANÇÃO DE RAP

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin, "I Like It" (VENCEDORES)

Drake, "In My Feelings"

Juice WRLD, "Lucid Dreams"

Post Malone, "Better Now"

Travis Scott, "SICKO MODE"

MELHOR CANÇÃO COUNTRY

Kane Brown, "Heaven"

Luke Combs, "She Got the Best of Me"

Dan + Shay, "Speechless"

Dan + Shay, "Tequila"

Bebe Rexha & Florida Georgia Line, "Meant to Be" (VENCEDOR)

MELHOR CANÇÃO DE ROCK

Foster The People, "Sit Next to Me"

Imagine Dragons, "Natural"

Imagine Dragons, "Whatever It Takes"

lovelytheband, "broken"

Panic! at the Disco, "High Hopes" (VENCEDOR)

MELHOR CANÇÃO (TOP HOT 100 SONG)

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin, "I Like It"

Juice WRLD, "Lucid Dreams"

Maroon 5 ft. Cardi B, "Girls Like You" (VENCEDOR)

Post Malone, "Better Now"

Travis Scott, "SICKO MODE"

MELHOR ARTISTA

Cardi B

Drake (VENCEDOR)

Ariana Grande

Post Malone

Travis Scott