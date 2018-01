“Do Interior Para o Mundo”, Marcus Cirillo traz seu espetáculo para Campo Grande dia 27

A profissão dele é fazer rir, de cara limpa, e já faz sucesso em todas as cidades por onde passa - Divulgação

A profissão dele é fazer rir, de cara limpa, e já faz sucesso em todas as cidades por onde passa, inclusive em canal de TV humorístico, mesmo com o pai, ainda desconfiado, sempre mandando mensagens de concursos públicos que abriram inscrições para que ele tome "juízo", Marcus Cirillo traz seu show “Do Interior Para o Mundo” pela primeira vez para Campo Grande no dia 27 de janeiro – Sábado – 21h no Teatro Glauce Rocha.Os ingressos custam R$ 60,00 (Inteira) e R$ 30,00 (Meia), para garantir a meia entrada, além da carteirinha de estudante você pode levar 1kg de alimento não perecível e terá direito a uma meia entrada. Compre meia nos postos autorizados e entregue a doação no Teatro.

Marcus Cirillo já acumula mais de 300mil seguidores no Facebook, e seus vídeos ultrapassam os 3 milhões de visualizações! Cirillo é o homem do campo, bruto, parrudo, sistemático e cheio de personalidade. Com 6 anos de trajetória, esse cara já viajou com seu circuito de Stand Up Comedy por toda a região Centro-Oeste e interior de São Paulo e vem se apresentando por todo o Brasil. Seus shows têm levado o melhor do interior para outros estados!

Com um humor sem frescuras e cheio de atuação, Cirillo faz rir tanto os “homens do campo” como os da cidade grande. Se destacou no Prêmio Multishow de Humor 2017 e nesta Nova Temporada do Comedy Central, também no mesmo gênero, vem pra mostrar que todo mundo precisa de um toque interiorano.

Ele não se limita a um tipo de local, fazendo shows em bares, resorts, teatros e em empresas! O mais importante para esse peão é botar um sorriso no rosto de cada pessoa a sua frente, independentemente do local que elas estejam.

SERVIÇO:

Marcus Cirillo - "Do Interior Para o Mundo"



27 de Janeiro - Sábado - 21h

Local: TEATRO GLAUCE ROCHA

R$ 60,00 (Inteira) / R$ 30,00 (Meia)

CADEIRAS MARCADAS

VENDAS ON LINE: www.spartaproducoes.com.br

POSTOS DE VENDA:

Sésamo Gelato e Café - R. Antônio Maria Coelho, 3.443 (entre Espírito Santo e Goiás)

Mormaii - Shopping Campo Grande - 1° Piso

RELAÇÃO MEIA ENTRADA:

- Estudantes (carteirinha, boleto e comprovante de matrícula - qualquer destes comprovantes), professores, idosos (à partir de 60 anos), deficientes físicos e doadores de sangue (apenas com carteirinha).

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos - Menores de 14 anos só entram acompanhados de um parente maior de idade.