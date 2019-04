Do humor ao pop rock, a Mol Produções chega ao MS para agitar cidades

Pensando em proporcionar momentos de lazer e diversão para todo o público sul-mato-grossense, os dois eventos acontecerão em Campo Grande e Dourados - Divulgação

Pensando em proporcionar momentos de lazer e diversão para todo o público sul-mato-grossense, os dois eventos acontecerão em Campo Grande e Dourados. A Mol Produções está trazendo para o Mato Grosso do Sul os shows do humorista Sérgio Malandro e a banda de sucesso Barão Vermelho.

No dia 25 de maio, o Stand Up Comedy acontecerá no Palácio Popular da Cultura em Campo Grande, e no dia 26 de maio é a vez do público de Dourados conferir as histórias hilárias na Unigran.

Já a renomada banda de sucesso Barão Vermelho se apresentará no dia 7 de junho na Unigran de Dourados com um mega show e no dia 8 levará o público a loucura no Ancora Hotel em Campo Grande.

Uma viagem ao túnel do tempo, vida e arte. Essa é a melhor definição para o stand up comedy do Sérgio Mallandro que acontece dia 25 de maio, no Palácio Popular da Cultura em Campo Grande e no dia 26 de maio em Dourados na Unigran.

Um dos artistas mais conhecidos do Brasil desde os anos 80, ele se reinventou criando um stand-up comedy de muito sucesso, lotando teatros do Brasil, Estados Unidos e Europa. Assistido por mais de 1 milhão de pessoas e premiado como o melhor StandUpComedy do Brasil por cinco anos consecutivos, Mallandro chega em Campo Grande dia 25 de maio, no Palácio Popular da Cultura.

Sérgio Mallandro promete que seu show não é só “glu glu, yeah yeah” e que tem historias hilárias e uma boa participação do público. E, ainda, que no fim do espetáculo abre a “Porta dos Desesperados”.

Repaginado, o Barão Vermelho, banda que já teve Cazuza e Frejat em suas formações, está de volta e se apresenta com Rodrigo Suricato nos vocais. O show acontece no 7 de junho na Unigran de Dourados e no dia 8 no Ancora Hotel em Campo Grande. Nos vocais, guitarra e violão, Rodrigo Suricato; na bateria, Guto Goffi, um dos fundadores do grupo; na guitarra, Fernando Magalhães e nos teclados, o também fundador, Maurício Barros.

No show, a banda executa seus grandes sucessos como “Pro Dia Nascer Feliz”, “Por Você” e “Bete Balanço”, além da inédita “A Solidão te Engole Vivo”, composição de Guto Goffi, Fernando Magalhães e Maurício Barros. Em tempos de relacionamentos desgastados pelos discursos de ódio e polarização, o refrão deixa o recado: “Ao lado dos amigos / escapo de qualquer perigo / e se você deixar / a solidão te engole vivo”.

