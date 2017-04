Do blues ao som regional, Sesc Morada dos Baís promete som para variados gostos

No Sesc Morada dos Baís a boa música começa já quarta-feira, dia 05 de abril, com o samba de Luiz Café. “É uma experiência maravilhosa. O samba é democrático, com todo mundo na mesma frequência e o ambiente do Sesc Morada dos Baís é isso, um local muito amistoso”, diz o músico.

Quinta, dia 06, o som alternativo do Púpura, duo de Júlio Queiroz e Erika Espíndola. Nascido em 2013 com a proposta de liberdade musical, geralmente leva em suas apresentações acompanhamento de mais amigos/músicos. Júlio entra com a guitarra e teclado e Érika empresa tua voz potente, além de entrar em alguns momentos com a meia lua, com acompanhamento de baixo e bateria.

Sexta, 07, é dia de blues com Black di Boá, também com Érika no vocal. "Tocar no Sesc é magia pura. Lavo a alma”, define a cantora. A banda se auto define como de funk/rock psicodélico blues. As composições são de Leonardo Reis, que também vai de contrabaixo e backing vocal; Julio Queiroz, na guitarra e backing vocal, Zé Fiuza na bateria e Erika Espíndola no vocal.

E no sábado,08, Guga Borba leva seu som ao palco. “Além de suas composições autorais e releituras de clássicos do folclore musical pantaneiro, teremos novas versões de músicas de artistas internacionais que embalaram as rádios e baladas nas décadas de 80 e 90 como: Tracy Chapman, KC and The Sunshine Band, INXS, Cris Isak, B.J. Thomas, The Doors e Pearl Jam, em uma apresentação dedicada aos fãs de suas diversas fases em sua carreira musical”, diz Guga.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas.



