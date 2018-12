DJ Ilka Oliver dá dicas das melhores festas para o Réveillon 2019 no Brasil

O Réveillon Trancoso 2019 acontece de 27 de dezembro a 2 de janeiro na belíssima praia baiana - Divulgação

Ainda não sabe onde curtir a virada de ano? Pois saiba que a programação de festas que acontecem no Réveillon 2019 está ainda maior que o ano passado, e opções não vão faltar, para todos os bolsos e gostos.

De maneira inusitada, a data cai em plena segunda-feira, para todo mundo já começar a semana na expectativa de um ano incrível, ou talvez com uma ressaca de respeito. A DJ Ilka Oliver, destaque do cenário da música eletrônica, e uma das grandes revelações de 2018 dá dicas de lugares incríveis para você passar a virada: "Tem diversas festas acontecendo ao redor do país, todas com atrações imperdíveis, sem contar os eventos open bar e open food. Democrático e para todos os bolsos, opções desde eventos gratuitos a eventos mega exclusivos. Não tem motivo pra ficar em casa na virada", comenta.

Confira as dicas da DJ Ilka Oliver para virar o ano em alto estilo:

Réveillon Let's Pipa 2019

Acontece de 27 de dezembro a 2 de janeiro, na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. A festa dura cinco dias em um lugar paradisíaco e com atrações nacionais e internacionais no line-up. E tem mais: a farra é open bar! A agenda reúne shows, DJs e de quebra um mar lindo pronto pra um mergulho.

Onde: Praia de Pipa

Quando: 27 de dezembro a 2 de janeiro

Preço: A partir de R$2.200 - varia de acordo com o lote

Réveillon Jurerê 2019

Acontece dia 31 de dezembro, na Arena Jurerê. O tema da festa será inspirado no universo das cores fluorescentes, ao estilo Glow Party. Entre as atrações da festa estão Vitor Kley, Suitx Music, Turma do Pagode e a label Baile do Pai. O sistema é all-inclusive ou open bar.

Onde: Arena Jurerê - Alameda César Nascimento, 700, Jurerê

Quando: 31 de dezembro

Preço: A partir de R$346 - varia de acordo com o lote

Réveillon Trancoso 2019

Acontece de 27 de dezembro a 2 de janeiro na belíssima praia baiana de Trancoso. As festas intimistas e agitadas da agência Haute são uma das mais concorridas no cenário de eventos para o Ano Novo. Muita música eletrônica, brasilidades e hits para não deixar ninguém parado na pista. A estrutura é um dos grandes diferenciais do pacote - sem contar o open bar premium que o público pode aproveitar durante as noites de festa.



Onde: Praia de Trancoso

Quando: 27 de dezembro a 2 de janeiro

Preço: A partir de R$3.000 - varia de acordo com o lote

Réveillon de Copacabana 2019

O tradicional Réveillon de Copacabana 2019 acontece a partir das 18h na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Para este ano sobem ao palco Gilberto Gil, Baby do Brasil e Ludmilla, além de outras atrações. Já em Niterói, a festa terá participação de Lulu Santos na Praia de Icaraí.

Onde: Praia de Copacabana - Rio de Janeiro

Quando: 31 de dezembro

Gratuito

Réveillon 2019 da Avenida Paulista

O cartão-postal mais famoso da cidade de São Paulo receberá shows e fogos de artifício no dia 31 de dezembro, segunda-feira, a partir das 17h40. A queima de fogos - que este ano será silenciosa em respeito aos animais - está prevista para durar entre 10 e 15 minutos, e entre as atrações confirmadas estão: Jorge Ben Jor, Gal Costa, Péricles, Diogo Nogueira e entre outros artistas nacionais.

Onde: Avenida Paulista - Bela Vista

Quando: 31 de dezembro

Gratuito

Réveillon Ilhabela 2019

Acontece de 27 a 31 de dezembro no Sea Club Ilhabela. As festas da programação terão nomes conhecidos do cenário eletrônico, entre eles, o DJ Vintage Culture, o duo Felguk, e na noite da virada, Dubdogz. O Ano Novo terá open bar premium e ilha gastronômica.

Onde: Av. Pedro Paula de Moraes, 616 - Ilhabela

Quando: 27 a 31 de dezembro

Preço: de R$80 a R$800 de acordo com a festa