Campeão em vendas de ingressos, dj Alok se apresenta amanhã na Expogrande 2017

Alok, eleito como 25º melhor DJ do mundo, segundo o ranking da revista inglesa “DJ Mag”, está em primeiro lugar da playlist ‘Top Brasil’, do Spotify. Na última atualização da plataforma de streaming, o DJ brasileiro comprovou também a sua notoriedade na internet, e o hit “Hear Me Now” foi reproduzido 42 milhões de vezes.

A canção “Hear Me Now”, parceria do DJ com Zeeba e Bruno Martini, vem se destacando e aparece nas listas das “Mais Tocadas” do Spotify em cerca de cinquenta países. Na plataforma o artista tem cerca de doze milhões de ouvintes mensais.

Alok é a principal atração na 79ª Expogrande, considerado um dos melhores Djs da atualidade.

“Fico muito grato, porque a gente consegue perceber o reconhecimento da galera e acaba quebrando vários paradigmas. Só tenho a agradecer, pois vejo que as pessoas estão cada dia mais aderindo e respeitando o meu trabalho”, finaliza Alok.

Serviço

ExpoGrande 2017

Data: 30 de março a 9 de abril.

Local do Evento: Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Abertura dos Portões: 19h.

Vendas: https://www.ingressonacional.com.br/evento/7847/expogrande-2017 e Gugu Lanches

Forma de pagamento: Dinheiro ou Cartão de Crédito (3 vezes).

Informações e Bangalôs: (67) 3341 0134.

* Os valores dos ingressos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Alok, Matheus & Kauan e Jefferson Moraes

Pista*: 3º LOTE: R$ 60,00

Meia Entrada Pista*:3º LOTE: R$ 30,00

Área VIP*: 7º LOTE: R$ 120,00

Meia Entrada Área VIP*: 8º LOTE: R$ 80,00

Camarote*: 5º LOTE: R$ 170,00

Meia Entrada Camarote: 6º LOTE: R$ 100,00

