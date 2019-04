Disney revela a interface e os valores de seu serviço de streaming

O serviço também enfatizará o portfólio de marcas de entretenimento da Disney, organizando-as em abas separadas como Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic - Foto: Reprodução

Finalmente a Disney revelou a cara, o preço e alguns detalhes sobre o lançamento do seu tão esperado serviço de streaming, o Disney+. O anúncio foi feito durante o Investor's Day, um evento em que a empresa revela novidades aos seus investidores.

A Casa do Mickey revelou que a plataforma receberá conteúdos do Hulu (graças à aquisição da Fox), ESPN+ e o serviço de streaming indiano Hotstar. Além disso, os executivos confirmaram que, ao contrário de suas outras plataformas, o Disney+ será totalmente livre de anúncios, fazendo todo o seu dinheiro com assinaturas. Kevin Mayer, presidente do conselho da Disney, também disse que a companhia está "propensa" a oferecer um pacote de produtos Hulu, ESPN+ e Disney+ com desconto.

Mayer e outros executivos da Disney também mostraram o que seria a primeira interface do serviço. No geral, ele parece com qualquer outro aplicativo de streaming, mas eles deixaram claro que todo o conteúdo estará disponível para download para visualização offline, embora não tenham detalhado se isso também será possível ou como será feito no caso das smart TVs, por exemplo.

O serviço também enfatizará o portfólio de marcas de entretenimento da Disney, organizando-as em abas separadas como Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic. Em cada caso, os executivos fizeram questão de destacar a biblioteca existente de filmes, mas, segundo a própria Disney, nem todos esses filmes estarão disponíveis no lançamento.

Além disso, a Disney está criando uma série de programas originais para o serviço. Esses incluem uma série completa de shows da Marvel ,que o presidente da Marvel, Kevin Feige, disse estar intimamente ligada aos filmes do estúdio, além da série Os Mandalorianos e um show sobre os personagens de Star Wars: Rogue One Cassian Andor e K-2SO.

O Disney+ será lançado em 12 de novembro de 2019 na América do Norte custando US$ 6,99 (R$ 27, na conversão direta) por mês e US$ 69,99 (R$ 270) por ano. Para as demais regiões, a ideia da Disney é lançar o serviço em 2021.