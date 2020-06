Dicas do que fazer em casa durante o feriado de Corpus Christi na quarentena

Para quem gosta de filme, a Netflix trouxe várias novidades para esta semana - (Foto: Ilustração)

Tem feriado chegando! Amanhã (11) é comemorado Corpus Christi e com a quarentena é necessário ter boas ideias para não ficar entediado em casa. Em MS o dia é considerado feriado apenas em Campo Grande, Maracaju e Chapadão do Sul. Confira algumas dicas que separamos para você.

Filmes e séries

Toda semana a Netflix adiciona novos filmes e séries ao seu catálogo. Para esta semana, o serviço de streaming traz a estreia de “Curon”, um título italiano original da plataforma repleto de suspense, que conta história do desaparecimento de Anna após retornar a sua cidade natal. Tem também as estréias de: Reality Z, A Busca, F Is For Family, Silêncio na Floresta e Marcella estão entre as novidades da semana para se curtir neste feriado. Se tratando de filmes, Reckonin, My Mister e Destacamento Blood debutam no catalogo nesta semana.

Música

Para quem quem quer cantar e dançar, amanhã (11) diversos cantores e conjuntos musicais vão realizar shows musicais por meio das tradicionais lives. Quem vai animar o feriado é:

É o Tchan! - Ás 16h

Lucas Lucco - Às 17h30

Daniel Boaventura - Ás 19h

Sandy & Lucas Lima - Ás 20h

Di Ferrero - Ás 22h

Literatura

Para quem gosta de leitura, junho é um mês de excelentes oportunidades para quem queria conhecer a obra de grandes mestres da literatura. As . Destacamos as edições que já estão liberadas para leitura.

Leite Derramado - Chico Buarque

Sinopse: Este é um dos principais livros de Chico Buarque. Um homem muito velho está num leito de hospital. Membro de uma tradicional família brasileira, ele desfia, num monólogo dirigido à filha, às enfermeiras e a quem quiser ouvir, a história de sua linhagem desde os ancestrais portugueses, passando por um barão do Império, um senador da Primeira República, até o tataraneto, garotão do Rio de Janeiro atual. Uma saga familiar caracterizada pela decadência social e econômica, tendo como pano de fundo a história do Brasil dos últimos dois séculos.

A Profecia - de David Seltzer

Sinopse: E se o anticristo estivesse entre nós? E se ele fosse uma criança e fosse o seu filho? É com enorme orgulho que a editora Pipoca e Nanquim traz de volta A Profecia, obra que é considerada por muitos críticos como uma das três mais importantes da literatura moderna de terror, junto de O Bebê de Rosemary e O Exorcista. Escrito em 1976 por David Seltzer, um mago de Hollywood que trabalhou como roteirista, diretor e produtor, o livro fala sobre o surgimento do anticristo no mundo de hoje, tomado por guerras, conflitos raciais, turbulências políticas, desigualdades sociais e pragas. Assim que foi publicado, tornou-se um best-seller e meses depois foi adaptado para filme, com direção de Richard Donner (Superman: O Filme, Os Goonies) e protagonizado pelo astro Gregory Peck (Moby Dick, O Sol É Para Todos). Após décadas sem ser publicado no Brasil, A Profecia agora retorna em uma edição caprichada e luxuosa, com capa dura, verniz localizado e 280 páginas em papel pólen soft.

Amor (es) Verdadeiro (s) - de Taylor Jenkins Reid

Sinopse: O que fazer quando a vida te dá dois amores verdadeiros? Quem é o seu verdadeiro amor? O que significa amar de verdade? Emma Blair casou com seu namorado do colegial, Jesse, quando tinha vinte anos. Juntos, eles construíram uma vida diferente das expectativas de seus pais e das pessoas de sua cidade natal, Massachusetts. Sem perder nenhuma oportunidade de viver novas aventuras, eles viajam o mundo todo, curtindo a vida ao máximo.

Celebração Corpus Christi

A solenidade de Corpus Christi será celebrada amanhã (11). Neste ano, por conta da pandemia não será confeccionado o tradicional tapete e não haverá a procissão e missa no centro de Campo Grande. As paróquias irão celebrar as missas cada uma em sua comunidade matriz, em unidade às 8h. No Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro a missa solene de Corpus Christi às 8h será transmitida pelos canais de comunicação do Santuário e pela TV Imaculada. Não haverá as demais missas de quinta-feira (9h e 19h).

Atividades físicas em casa

Nesta quarentena é natural que as pessoas fiquem mais sedentárias, por isso a sugestão é realizar atividades. A Fundação Municipal de Esporte (Funesp), tem o projeto #MovimentaCG, que é uma adaptação do programa já existente, realizado em 70 locais e que com os fechamentos dos parques, por conta do coronavírus poderão ser realizadas em qualquer ambiente, inclusive na sua sala ou quintal de casa. O portal tem vídeos indicando todos os tipos de exercípios para se fazer em casa.