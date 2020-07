Dia Mundial do Rock: Comemore sem sair de casa com live, filmes e documentários

Confira algumas opções e prepara-se, que hoje é dia de aumentar o som! - (Foto: Divulgação/Rock in Rio)

Hoje (13) é o “Dia Mundial do Rock”e para comemorar essa data, fizemos uma seleção de bons filme e documentários lives ajudam a celebração em meio à pandemia. Confira algumas opções e prepara-se, que hoje é dia de aumentar o som!

Na cidade Morena, uma das comemorações vai ocorrer através de uma live intitulada “Mundial do Rock”, realizada por meio da Prefeitura de Campo Grande junto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em parceria com a União dos Músicos do Mato Grosso do Sul (UMMS). A Live está marcada para acontecer a partir das 17h, na Plataforma Cultural da Esplanada Ferroviária, onde 5 bandas de rock prometem soltar a voz.

“Mundial do Rock”- Foto:CGNotícias

As bandas que estarão presentes na Live Mundial do Rock são:

- Banda Falange da Rima, que surgiu em 1998, na cidade de Campo Grande.

- Banda Social Brothers com pouco tempo de carreira porém traz muita ousadia em seu repertório que inclui o Grunge, Punk Rock, Rock Nacional entre outros.

- Banda CortiCore o Hard Core sul-mato-grossense, com repertório que traz a nostalgia dos anos 2000.

- Banda Neblina 90, traz a energia e o peso do Rock, com vocais influenciados pelo rap, reggae e outros estilos da black music.

- BarGanhas, apelidado de “O Bar que virou Banda” o projeto BarGanhas já se apresentou em Bonito, Dourados, Miranda, Coxim, entre outras cidades.

- Plebheus, a banda, com mais de 20 anos de estrada, é consolidada no cenário musical sul mato-grossense. Sempre liderada pelo vocalista e violonista Leonardo Ricartes.

Na TV

Ainda hoje no Telecine Pipoca às 21h,” Bohemian Rhapsody”, contando a história de Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon ao formar a banda de rock Queen em 1970.



Bohemian Rhapsody - Foto: Divulgação

No Telecine Pipoca também hoje às 18h50 e amanhã Telecine Premium 18h50 os amantes do Rock também podem assistir” Rocketman“, narrando o extremamente talentoso mas muito tímido, pianista prodígio Reginald Dwight, mais conhecido como Elton John se tornar uma estrela da música de renome internacional durante os anos 1970.

” Rocketman“- Foto: Divulgação

Netflix

Na Netflix é possível assistir (e ouvir, é claro) à história de outras grandes bandas ou artistas. The dirt - Confissões do Mötley Crüe, produção original e exclusiva da plataforma, lançada no ano passado, conta a história do excêntrico grupo norte-americano.

A direção é de Jeff Tremaine, com Douglas Booth, Iwan Rheon, Colson Baker e Daniel Webber interpretando, respectivamente, Nikki Sixx, Mick Mars, Tommy Lee e Vince Neil. Com classificação indicativa para maiores de 18 anos, o filme não esconde os exageros do quarteto, que iam bem além de televisores atirados pela janela de hotéis.

Sinônimo de diversão para muitos, apesar da iconografia sombria em seu entorno, o rock também embalou algumas comédias de sucesso, como Detroit, a cidade do rock, disponível na Netflix. Lançada em 1999, trata de quatro jovens que fazem de tudo para ver um show do Kiss na cidade.

Uma das mais conhecidas é “Escola de Rock” (2003), estrelada por Jack Black, que recebeu uma indicação ao Globo de Ouro por essa atuação. O longa está disponível no Telecine Play, assim como “The Rocky Horror Picture Show”, esse de 1975, e num estilo que mistura musical e terror, sob a direção de Jim Sharman. Yesterday, do ano passado, em que um jovem se torna a única pessoa do planeta a conhecer a obra dos Beatles, depois de um fenômeno misterioso, também está por lá.

Para quem prefere os documentais, na Netflix se encontram The Rolling Stones: Crossfire Hurricane, onde o cineasta Brett Morgen examina a história dos Rolling Stones desde a estreia do grupo em Londres, em 1962, como um bando de jovens rebeldes obcecado pelo blues, até a condição de "Maior Banda de Rock do Mundo".

Raul - O Início, o Fim e o Meio, também é uma opção mais que brasileira, o documentário de pouco mais de 2h, conta a história um jovem sem limites que conquistou o coração e a mente de milhares de fãs.

Raul - O Início, o Fim e o Meio- Foto: Divulgação

A História da data

Em 1985, o Live Aid reuniu alguns dos maiores nomes da música mundial da época a fim de arrecadar fundos para auxiliar o combate à fome no continente africano. E é por causa dessa iniciativa que se comemora o Dia Mundial do Rock em 13 de julho.

Entre os artistas que participaram do Live Aid estão: Queen, Paul McCartney, U2, The Who, Elvis Costello, Sting, Phil Collins, Dire Straits, David Bowie, Elton John, B.B. King, Black Sabbath, Judas Priest, The Beach Boys, Santana, Kool & The Gang, Madonna, Neil Young, Eric Clapton, Crosby, Stills, Nash & Young, Mick Jagger e até uma reunião do Led Zeppelin.

O sucesso do Live Aid foi tamanho que chega a ser difícil calcular quanto se arrecadou ao todo com os shows. As estimativas partem em 40 milhões de libras e chegam à casa das 150 milhões de libras. Pela iniciativa, Geldof chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Além, é claro, de ter inspirado a criação do Dia Mundial do Rock na data em que ocorreu seu evento.

Dia Mundial do Rock no Brasil

Por volta de 1987, a data intitulada apenas no Brasil como ‘Dia Mundial’, começou a ser celebrada principalmente por rádios nacional. Nos Estados Unidos, a data considerada é 9 de julho, quando estreou o programa American Bandstand, que ajudou a popularizar o gênero entre as décadas de 50 e 80.

A importância deste projeto é a prova viva da diversidade musical e cultural que Campo Grande tem. Temos artistas de qualidade que devem ser valorizados.