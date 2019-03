Dia Mundial da Água é celebrado como oficina de grafite em escolas de Campo Grande

Da Redação com Assessoria

As oficinas nas escolas municipais e estaduais seguem durante toda a semana - Foto: Divulgação

A Águas Guariroba em parceria com a Fundação de Cultura iniciou nesta segunda-feira (18) um cronograma de oficinas de grafite em escolas municipais e estaduais de Campo Grande. As oficinas fazem parte das comemorações ao Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março.

A Escola Municipal Maria Lúcia Passarellli, foi a primeira a receber as ações da oficina de grafite. Durante a manhã, os alunos participaram de um curso teórico e logo em seguida iniciaram a pintura de um muro da escola.

"O objetivo da oficina de grafite é trazer a comunidade para dentro da escola. A oficina traz a história do grafite mostrando a sua importância como arte e também como processo criativo. É um benefício que proporciona aos alunos uma oportunidade de fazer do grafite uma forma de expressão sobre o que cada aluno vive", destacou o professor de arte e ministrante da oficina, Pedro Vasciavel.

"Foi a minha primeira vez que tive contato com este tipo de arte e gostei muito. A oficina ajuda o aluno a conhecer mais sobre a artes e a desenvolver mais o seu lado artístico", disse a aluna do 9º ano, Claraliz de Araújo Franco.

Para a Leonor Trava Munhoz, diretora da escola, a oficina é uma ação importante para incentivar a conscientização ambiental através da arte e da educação. "É muito importante a participação dos alunos nas questões ambientais quando se trata de juntar a arte com a educação. É com este aprendizado que conseguimos mostrar que a educação é transformadora e que conseguiremos garantir um mundo melhor para as próximas gerações", disse a diretora.

As oficinas nas escolas municipais e estaduais seguem durante toda a semana. Na sexta-feira (22), as 14h, na Escola Municipal Licurgo de Oliveira Bastos, será celebrado o Dia Mundial da Água e realizada a solenidade de encerramento da oficina.

Confira o cronograma:

18/03 - Escola Municipal Maria Lúcia Passarelli

R. Charlote, 2001 - Aero Rancho, Anhanduizinho

19/03 - Escola Municipal Nagib Raslan

Av. Murilo Rolim Júnior, 437 - Jardim Petropolis, Imbirussu

20/03 - Escola Municipal Ione Catarina

R. Dois Irmãos, 1374-1508 - Jardim Noroeste, Prosa

21/03 - Escola Estadual Elvira Mathias

R. Agronômica, 38 - Vila Santo Eugenio, Bandeira.

22/03 - Escola Municipal Licurgo

R. Antônio de Morães Ribeiro, 1056 - Vila Nasser, Segredo