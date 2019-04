Dia Internacional da Dança, Sesc Aquidauana terá aulão de Zumba

Da Redação com Assessoria

A próxima segunda-feira, 29 de abril é o Dia Internacional da Dança e para comemorar esta data especial a academia do Sesc Aquidauana preparou um aulão de zumba, para os alunos e amigos, com o dançarino Zin Maicon Paes, do Clube Gressa.

A atividade começa às 18h45, serão uma hora e quinze de aula para mexer o corpo e entrar no ritmo da zumba com muita animação.

Academia – Inaugurada em abril de 2016, a academia do Sesc Aquidauana tem como propósito de estimular hábitos saudáveis, que melhorem a qualidade de vida de uma forma prazerosa e segura, sempre com orientação profissional.

Além de profissionais qualificados, outro diferencial são os equipamentos modernos e treinos personalizados.

Serviço – O Sesc Aquidauana fica na Rua Joaquim Alves Ribeiro, 372 – B. Cidade Nova. Informações pelo telefone (67) 3241-6026.