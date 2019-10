Dez opções para deixar o 'Dia das Crianças' ainda mais divertido na Capital

O Circo dos Sonhos fica na Capital até o dia 27/10 - Foto: Divulgação/Assessoria

Hoje (12) é comemorado, o 'Dia das Crianças', mas ainda tem muitos pais quebrando a cabeça para escolher a melhor forma de comemorar essa data tão especial e tão aguardada pelos pequenos. Entre várias programações na Capital, o Shopping Campo Grande oferece uma porção de atividades que podem deixar essa ocasião divertida não só para as crianças, mas para os pais também.

1. Comemorar em um circo repleto de atrações surpreendentes

O Circo dos Sonhos fica na Capital até o dia 27/10. São mais de 60 profissionais envolvidos, entre eles mais de 30 artistas brasileiros e estrangeiros com talento de nível internacional. A trupe traz malabaristas, equilibristas, contorcionistas, mágicas, muita palhaçada, além de globo da morte, pêndulo e patinação. As sessões ocorrem de terça a sexta-feira às 20h, e sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30h e 20h. As vendas dos ingressos acontecem no local, das 11h às 20h30, ou então pelo site.

2. Se aventurar no parque indoor do 'Meu Malvado Favorito 3'

Em um navio gigante, as crianças podem vivenciar uma experiência sensorial com bolhas gigantes que se formam como um labirinto. Outras atrações completam o evento, como um espaço temático de boias para as crianças subirem, balanços de molas, entre outras. Os ingressos podem ser adquiridos direto na bilheteria ou comprado antecipadamente pelo site ou app do Ingresso Rápido. As atividades são indicadas para maiores de 4 anos. Outras informações podem ser obtidas diretamente no SAC do Shopping Campo Grande ou pelo telefone (67) 3389-8008.

Parque do 'Meu Malvado Favorito'

3. Contar histórias para aguçar imaginação dos pequenos

Que tal parar tudo e realizar uma roda de contação de histórias com os pequenos? Além de estimular a criatividade e a imaginação, essa atividade pode estimular outro hábito muito importante para a formação das crianças, o de ler. Na Livraria Leitura, há um grande acervo com livros para todas as idades, vale a pena dar uma passadinha por lá e, quem sabe, já garantir alguns exemplares.

4. Levar a garotada para jogar até cansar na Yuup Play!

Destino certo para quem gosta de games e jogos em geral, a Yuup Play traz brinquedos para todas as idades, dos pequenos aos adultos. O espaço fica no segundo piso do Shopping e o cliente pode adquirir um cartão vip, no valor de R$ 10,00, e inserir créditos de acordo com seus brinquedos preferidos.

5. Brincar de forma lúdica para favorecer interação entre as crianças

Com espaços confortáveis, muitos brinquedos, segurança e o acompanhamento constante de monitoras, o Box Kids fica em frente às lojas Americanas e Renner, no primeiro piso. A cada 25 minutos de uso, o cliente paga R$ 20,00, e a cada minuto adicional, o valor é de um real.

6. Gastar bastante energia em atividades saudáveis

Localizado no segundo piso do Shopping Campo Grande - expansão, em frente à Praça de Alimentação. Considerado um dos maiores parques indoors do MS, com 900 m2, a atração tem como brinquedo principal uma gigante piscina, com mais de 200 mil bolinhas, uma super cama elástica, um tombo legal, área baby, mesas de jogos como pebolim, ping-pong, air game, carrossel de carros, pula-pula inflável, minicampo de futebol, caminha elástica para baby, game Xbox com kinect e uma TV com séries infantis. As atividades do Cric Parque são destinadas para crianças de 1 a 12 anos (crianças menores de cinco anos devem estar acompanhadas de um adulto responsável maior de idade). O passaporte individual tem o valor é de R$ 25 até 30 minutos. A cada 15 minutos excedentes o valor é de R$ 5.

7. Dar uma voltinha nos carros em miniatura

O espaço Mini Cars oferece aluguel de carros em miniatura dentro do Shopping. Para o passeio nos carrinhos pela área de expansão, está em vigor uma tabela promocional: em 20 minutos de uso, o valor fica em R$ 28,00, e para 30 minutos, R$ 35,00.

8. Sair com a molecada para tomar sorvete

Essa é uma dica de dar água na boca não só das crianças, mas de pessoas com qualquer idade. Os gelatos da Sésamo, por exemplo, fazem o maior sucesso entre a criançada. E, mais recentemente, o Shopping trouxe para seu mix de operações o Chiquinho Sorvetes e seus sabores inconfundíveis para a galerinha degustar a vontade. Na Praça de Alimentação há outras opções para todos os gostos e que prometem deixar a data ainda mais doce e festiva: as casquinhas do McDonald's, o famoso milkshake do Bob's, ou até mesmo as casquinhas recheadas do Burger King.

9. Levar a criançada para curtir um cineminha

No site da Cinemark, você pode conferir a programação completa dos filmes que melhor se encaixam no gosto de seu filhote. E, de quebra, dá para aproveitar o passeio e dar uma volta pelo Shopping em família.

10. Passear com o bichinho de estimação

O dia é destinado para as crianças, mas que tal dar um passeio com elas e também seus animaizinhos de estimação? Dá para aproveitar e comprar aquele presentinho mais que especial. Porém, fique atento aos locais que aceitam essa prática! No Shopping Campo Grande, por exemplo, é permitida a entrada dos pets e há uma estrutura adequada para a permanência deles dentro do estabelecimento. O cliente só precisa ficar atento a algumas regrinhas. É só dar uma olhada no site www.shoppingcampogrande.com.br e partir para o abraço.