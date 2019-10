Deu ruim! Mc Gui tem show cancelado em Três Lagoas

MC Gui havia feito stories no Instagram em que aparece rindo antes de mostrar o rosto de uma menina que estava no trem - Foto: Reprodução

Após gravar vídeo “debochando” de uma menina em Orlando, Mc Gui começou a perder contratos. O CNA Idiomas de Três Lagoas publicou em sua página do facebook o cancelamento do show que o funkeiro faria na festa de halloween no próximo dia 31 de outubro.

Confira a nota de esclarecimento:

"NOTA: Halloween

O CNA Idiomas Três Lagoas/MS através desse post, informa que foi solicitado o cancelamento do show do cantor MC Gui, que seria realizado no próximo dia 31 de outubro de 2019 em nosso evento do Halloween, por esse motivo também excluímos o post que anunciava o evento.

Reforçamos que Ética e respeito fazem parte dos valores da nossa empresa e qualquer situação que vá contra nossos princípios em nenhuma hipótese é aceita."

Entenda o caso:

MC Gui havia feito stories no Instagram em que aparece rindo antes de mostrar o rosto de uma menina que estava no trem que levava os visitantes a um parque da Disney, em Orlando. O caso ganhou repercussão nas redes sociais, principalmente no Twitter, em que hashtags foram criadas em apoio à criança e contra o MC.