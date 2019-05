"Detetive Pikachu" estreia nos cinemas da Capital; Confira os filmes em cartaz da semana

Justice Smith e Kathryn Newton em cena - Foto: Copyright Warner Bros. France

Hoje é quinta-feira, dia de saber os destaques dos cinemas de Campo Grande. Selecionamos as estreias da semana e os filmes que estão bombando nas bilheterias em todo o mundo. Entre as indicações, tem a estreia "Pokémon: Detetive Pikachu", um spin-off do anime "Pokémon" para toda a família. Tem também a estréia de "A Menina e o Leão", que retrata a amizade de uma jovem com um leão. Para quem não dispensa um terror, "Cemitério Maldito" estreia essa semana. O filme "Vingadores: Últimato" continua em cartaz e bombando em todo o mundo. "Confira a lista:

"Pokémon: Detetive Pikachu" - Estreia

Sinopse: O desaparecimento do detetive Harry Goodman faz com que seu filho Tim (Justice Smith) parta à sua procura. Ao seu lado ele conta com Pikachu, o antigo parceiro Pokémon de seu pai, que perdeu a memória recentemente. Juntos, eles percorrem as ruas da metrópole de Ryme City, onde humanos e Pokémon vivem em harmonia... por enquanto.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Bosque dos Ipês)

"A Menina e o Leão" - Estreia

Sinopse: Mia (Daniah De Villiers) é uma jovem de 14 anos que desde pequena tem uma profunda amizade com Charlie, um leão branco da fazenda de sua família. Quando seu pai decide vender Charlie para caçadores de troféus, Mia não vê outra opção além de fugir com o leão para salvá-lo.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande)

"Cemitério Maldito" - Estreia

Sinopse: A família Creed se muda para uma nova casa no interior, localizada nos arredores de um antigo cemitério amaldiçoado usado para enterrar animais de estimação - mas que já foi usado para sepultamento de indígenas. Algumas coisas estranhas começam a acontecer, transformando a vida cotidiana dos moradores em um pesadelo.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande) e UCI (Bosque dos Ipês)

"A Quarta Parede" - Estreia

Sinopse: Membro de uma importante companhia de Teatro, Teo enfrenta os ossos do ofício da profissão de ator. Ele foi escalado para encenar a peça "Entre Quatro Paredes", de Jean Paul Sartre, mas foi removido do elenco quando o diretor resolveu usar um critério duvidoso para montá-lo: a popularidade dos atores nas redes sociais. Sentindo que seus talentos foram desmerecidos, Teo decide usar as plataformas virtuais para manipular seus colegas de trabalho, mas a brincadeira acaba tendo consequências gravíssimas.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande)

"Vingadores: Ultimato"

Sinopse: Após Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark (Robert Downey Jr.) vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers (Chris Evans) e Natasha Romanov (Scarlett Johansson) precisam liderar a resistência contra o titã louco.

Onde: Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Shopping Norte Sul) e UCI (Shopping Bosque dos Ipês)