Depois de um ano, Jota Quest volta a Campo Grande

Acontece no dia 14 de outubro, comemorando 40 anos do Estado de Mato Grosso do Sul, um show acústico no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo (Palácio Popular da Cultura) às 20h30.

Esse show é inédito e comemorativo de 20 anos da banda mineira, lembrando que esse formato acústico é inédito no Estado, sendo a quarta cidade no país a receber esse show de celebração que teve na gravação as participações de Milton Nascimento, Marcelo Falcão (O Rappa), Liminha, entre outros convidados. E agora Mato Grosso do Sul receberá esse espetáculo.

"Pra gente é bem bacana comemorar 40 anos de Mato Grosso do Sul aí com vocês, vai ser lindo, vai épico!" afirma Rogério Flausino. Após passar os últimos anos viajando com os álbuns “Funky Funky Boom Boom” e “Pancadélico”, o Jota Quest vai trazer em Campo Grande seu mais novo espetáculo, totalmente desplugado.

Baseado no repertório do DVD “Jota Quest Acústico – Músicas Para Cantar Junto”, o grupo mineiro vai subir ao palco do Palácio Popular da Cultura para apresentar, pela primeira vez em quase 25 anos de estrada, os seu grandes hits em versão acústica, como “Dia Melhores”, “Amor Maior”, “Fácil”, “O Vento”, “Dentro de Um Abraço” e “Encontrar Alguém”.

Além dessas faixas e de outras mais, a banda também abrirá espaço no repertório para mostrar duas canções inéditas, criadas especialmente para esse projeto, “Morrer de Amor” e “Pra Quando Você se Lembrar de Mim”, que já está disponível nas plataformas de streaming e em execução nas rádios FM’s de todo o Brasil.

Sobre a banda

O Jota Quest, um dos ícones da música pop brasileira de todos os tempos, foi formado na primeira metade dos anos 90, em Belo Horizonte. Inicialmente como J. Quest, o grupo teve o seu nome inspirado no desenho animado Jonny Quest – ideia do baixista PJ (ainda que nenhum dos integrantes fosse fã do programa de TV) e o seu som inspirado na banda Jamiroquai.

Depois de alguns shows realizados pelo circuito mineiro, Rogério Flausino, PJ, Marco Túlio, Paulinho Fonseca e Márcio Buzelin entraram em estúdio, em 1995, para preparar o lançamento do seu primeiro disco. O auto-intitulado e independente “J. Quest” foi o passaporte para que a banda entrasse para o cast do extinto selo Caos, da Sony Music, já no ano seguinte. Com um visual dos anos 70 bastante marcante, o álbum foi impulsionado em todo o Brasil pelos hits “Dores do Mundo” e “Encontrar Alguém”, que tocaram muito nas rádios FM’s de norte a sul.

Já rebatizado como Jota Quest, o grupo mineiro retomou o seu trabalho de criação para lançar, em 1998, “De Volta ao Planeta”. O segundo álbum da banda foi um grande sucesso em todo o Brasil e teve algumas das músicas entre as mais executadas das rádios naquele ano, como “Fácil”, “Sempre Assim”, “O Vento” e “35”. “De Volta ao Planeta” vendeu mais de um milhão de cópias e precedeu o terceiro trabalho de estúdio do Jota, chamado “Oxigênio” e que chegou às lojas em 2000 com o hit “Dias Melhores”.

Com o seu nome em evidência em todo o território nacional e também nos demais países da América Latina, o Jota Quest foi convidado, em 2003, para participar do projeto e gravar o disco “MTV Ao Vivo”. O álbum, que chegou a ser indicado ao Grammy Latino, foi acompanhado por outros dois trabalhos de estúdio posteriores, “Até Onde Vai”, de 2005, e “La Plata”, de 2008. Os discos, acompanhados por longas turnês feitas em todo o Brasil, também levaram o Jota para se apresentar nos Estados Unidos e na Europa – por onde tocou, inclusive, no Rock in Rio Lisboa.

Comemorando 15 anos de estrada, o Jota Quest soltou em 2011 a coletânea “Quinze”, repleta de sucessos. O disco triplo, que venceu o Grammy Latino daquele ano na categoria de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro, também foi acompanhado pelo CD e DVD “Multishow ao Vivo: Folia & Caos”.

Antes de se dedicar ao seu primeiro registro acústico, a banda passou os últimos anos em turnê com dois álbuns que reaproximaram o Jota da sonoridade do seu debut, cheio de groove: “Funky Funky Boom Boom”, de 2013, e “Pancadélico”, que chegou às lojas em 2015 e teve a faixa “Blecaute” eleita a melhor composição do ano, em 2016, pelo Prêmio Multishow.

Informações

Os ingressos já estão à venda nas lojas da 1/4 Colchões na Av.Afonso Pena – 3835 e podem ser pagos em até 3 vezes no cartão (com acréscimo de R$ 7,00 por ingresso). Setores A, B e C – R$ 180,00 inteira e R$ 90,00 meia. Setor E – R$ 160,00 inteira e R$ 80,00 meia. Setor D e F – R$ 140,00 inteira e R$ 70,00 meia. A promoção do evento é da Abappai Produções. Mais informações: (67) 99921-0099 ou pelo site http://www.guicheweb.com.br/evento/6504 .

Veja Também

Comentários