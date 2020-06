De sertanejo a pagode: confira as lives deste fim de semana

Live de Luan Santana será transmitido em Emissoras - Foto: Reprodução/Internet

Com a pandemia, muitos cantores entraram no embalo e começaram a fazer shows ao vivo transmitidos em emissoras, redes sociais ou Youtube. Por isso, para aproveitar a quarentena em casa, o portal A Crítica trouxe uma lista com as lives que vão acontecer neste fim de semana.

Sábado (13/06)

Roberta Miranda - 18h no Youtube.

Carlinhos Brown - 19h no Sony Channel e no Youtube.

Luan Santana - 21h30 na TV Globo, Multishow, GloboPlay e no Youtube.

Thiaguinho - 14h no Youtube.

Xand Avião - 18h no Youtube.

Larissa Manoela - 17h no Youtube.

Domingo (14/06)

Banda Falamansa - 15h no Youtube.

Marília Mendonça e Maiara & Maraisa - 16h no Youtube.

*Lives em horário de MS