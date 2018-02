Dança Materna retorna ao Shopping Campo Grande

A atividade propicia momentos de cumplicidade muito preciosos na construção de um vínculo sadio e contribui para a saúde e o equilíbrio espiritual, emocional e físico da mãe e do bebê - Foto: Barbara Vitoriano / Campo Grande com Crianças

Desde ontem, 11, o Shopping Campo Grande oferece as oficinas de Dança Materna, sempre aos domingos, das 14h às 15h, realizadas pelas professoras do Tempo de Maternar. O evento é voltado às mamães e papais de bebês de colo e engatinhantes.

A atividade propicia momentos de cumplicidade muito preciosos na construção de um vínculo sadio e contribui para a saúde e o equilíbrio espiritual, emocional e físico da mãe e do bebê. As mamães interessadas em participar podem se dirigir ao local com seus bebês na hora da atividade e fazer sua inscrição. O valor é o mesmo das brincadeiras: R$ 30,00 por uma hora de aula. Para as mães e pais de bebês até 12 meses, a atividade é gratuita. As vagas são limitadas a dez participantes.

Tudo é Brincadeira

É um espaço de brincar montado especialmente para bebês e crianças de até 10 anos, que estimula a brincadeira livre, sem eletrônicos, e de pés descalços, o que valoriza as possibilidades que podem surgir a partir de uma simples careta, por exemplo.

As atrações incluem uma vila de tendas, cozinhas de madeira, cama de gato gigante, instalações sensoriais, tanque de areia mágica, canto de fantasias e área especial para bebês. Monitores, chamados de brincantes, estimulam a viagem ao mundo da imaginação e fomentam brincadeiras de quintal, como roda, corda e corre-cotia, além de atividades criativas no ateliê de artes.

Podem participar das brincadeiras crianças de até 10 anos de idade e suas famílias. Crianças menores de 3 anos devem estar acompanhadas por um responsável não pagante. Os ingressos para crianças são R$ 20 (meia hora) e R$ 30 (1 hora). Para adultos, o valor é de R$ 10 (meia hora) e R$ 15 (1 hora). Crianças menores de 1 ano não pagam. Professores da rede pública, idosos e crianças especiais têm desconto de 50% no valor do ingresso.

Serviço

Dança Materna

Local: Praça Central do Shopping Campo Grande (Espaço Tudo é Brincadeira)

Data: todos os domingos, a partir de 11/2 até 4/3

Horários: das 14 às 15h

Tudo é Brincadeira

Local: Praça Central do Shopping Campo Grande

Data: até 04/03/2018

Horários: Segunda a sexta-feira (13h às 20h) / Sábado (10h às 22h) / Domingo (12h às 20h)

Mídias digitais: www.tudoebrincadeira.com.br / Facebook.com/tudoebrincadeira /

Instagram.com/tudoebrincadeira