Dança dos noivos que foge do comum é tendência nas festas de casamento

Essa matéria é feita sob medida para você que vai se casar. Casamento é uma grande decisão não é mesmo? São meses de preparação e muitas, muitas escolhas. Contudo, os casamentos sempre apresentam inovações. E uma moda que pegou é a dança dos noivos, verdadeiros mini-espetáculos que comprovam que a clássica valsa do casal é coisa do passado.

No grande dia tudo tem que estar perfeito. Na hora da dança, todas as atenções se voltam para os noivos e nada melhor que surpreender os convidados. Samba, tango, chamamé, bolero, não importa o ritmo. A dança dos noivos não tem limites nos ritmos musicais, nem no número de pessoas. Acredite, é possível incluir padrinhos, os pais dos noivos na coreografia ou mesmo fazer uma apresentação solo homenageando a pessoa amada.

Essa tendência da dança dos noivos faz parte de um segmento específico de escolas de danças que ensinam os noivos a dançarem, inclusive montando a coreografia para o grande dia. Em Mato Grosso do Sul, o professor de dança Ivan Sousa é referência.

Atuando desde 2006 neste segmento, em pouco mais de uma década já participou de quase 700 eventos, entre casamentos, formaturas e festas de 15 anos. Ensinando e coreografando sonhos, como ele mesmo diz. “Comecei a atender esse mercado, pois sempre fui apaixonado por eventos e adoro realizar sonhos”, revela o professor.

Durante esee tempo, ele coleciona muitas histórias interessantes. Ivan teve a oportunidade até de ensinar noivos de outros países, a exemplo de um suíço, que não sabia uma palavra em português. “O curioso é que ele se casou aqui no Brasil com uma oriental brasileira. Mas como a linguagem do corpo é universal, o entendimento foi facilitado. Confesso que foi engraçado, mas no final deu tudo certo”, completa.

Outros feitos realizados por Ivan Sousa incluem também a coreografia que preparou para o ator global Rodrigo Simas; para a irmã do Munhoz, da dupla sertaneja Munhoz e Mariano, além de atender casais de todo Brasil. Isso, sem contar que vire e mexe atende noivos de municípios próximos, como Dourados, Três Lagoas e São Gabriel do Oeste.

Para quem ainda não teve a oportunidade de ver a famosa dança dos noivos, Ivan Sousa participará do Exponoivas MS, evento que acontece entre os dias 10 a 12 de março, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, a partir das 19 horas. Mais informações pelo telefone 98444-2969 ou pelo site: www.dancecomivan.com.br. Instagram @dancecomivan.

