Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá do Legião Urbana se apresentam em junho na Capital

Os músicos Dado-Villa Lobos e Marcelo Bonfá do Legião Urbana desembarcam no dia 12 de junho em Campo Grande, véspera de feriado para um show eletrizante com os maiores sucessos de Legião Urbana, incluindo os álbuns "Dois" e "Que País é Este?"

A abertura do show fica por conta da “A Banda de Ontem”, que promete fazer o público voltar no tempo com clássicos do pop rock nacional e internacional.

O show será no espaço de eventos anexo ao Shopping Bosque dos Ipês, “Bosque Expo”, com capacidade para 6 mil pessoas, em ambiente climatizado, seguro e com estacionamento.

Show - Não há muitas dúvidas em se afirmar que os álbuns “Dois” e “Que País é Este?” – lançados, respectivamente, em julho de 1986 e novembro de 1987 – são clássicos do rock brasileiro, e que, a partir deles, a Legião Urbana, mesmo ainda tão jovem, já se tornava uma banda clássica.

Mais de trinta anos depois de terem sido apresentadas ao público, as canções desses dois discos seguem cativando corações e mentes de todas as idades, cores e classes sociais nesse país desigual e continental que é o Brasil. De norte a sul do território nacional, das friorentas rodas de vinho e violão nas universidades de Porto Alegre aos animados caraoquês eletrônicos do semiárido nordestino, os acordes dissonantes de “Tempo Perdido” e a épica (e quilométrica) letra de “Faroeste Caboclo” são presenças quase obrigatórias – e o mesmo se poderia dizer dos versos de “Quase sem querer”, “Índios”, “Que país é este” e “Eu sei”, entre outras músicas do segundo e terceiro disco da banda, então composta por Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Renato Rocha, o Negrete .

O retorno - Em 2015, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá decidiram convidar alguns músicos seletos e realizar uma turnê comemorativa das três décadas de lançamento do primeiro álbum da banda, executado na íntegra para o delírio de milhares de legionários de diferentes gerações e regiões do país. Para alguns, já não tão novos, foi a oportunidade de ver, ao menos mais uma vez, canções que marcaram suas vidas tocadas por seus autores, Dado e Bonfá. Para outros, mais novos, foi a chance de ver pela primeira vez a dupla tocando ao vivo músicas que só eram curtidas por meio das antigas e novas mídias digitais.

Em 2018, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá voltaram aos palcos para comemorar os trinta anos dos clássicos.

E para ninguém ficar de fora, além da meia-entrada mediante comprovação com carteirinha, você pode pagar meia-entrada através do nosso "Ingresso Solidário". Ganha 50% de desconto na entrada inteira quem doar um agasalho ou 1 kg de alimento não perecível.

Serviço:

Data: 12 de junho, no Bosque Expo do Shopping Bosque dos Ipês

Horas: 22h



Valores:

Setor Pista

Meia-entrada R$ 80,00

Ingresso social R$ 80,00 + 1kg de alimento ou 1 agasalho

Inteira R$ 160,00

Setor VIP

Meia-entrada R$ 150,00

Ingresso social R$ 150 + 1 agasalho ou 1 kg de alimento

Inteira R$ 300,00

Corra e garanta seu ingresso no site: www.abappai.byinti.com

Venda loja física: Augusta Life Store – Rua 15 de Novembro, 214, Centro

Informações:

(67) 99921-0099 (Marcus Barão)

(67) 99194-2626 (Thailla Torres – Assessoria)