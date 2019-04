Sesc Cultura abre inscrições para cursos de criação de HQs autorais ao cultivo de hortas

As inscrições devem ser feitas no horário de atendimento da central do Sesc Cultura das 13h15 às 17h30 e das 19h às 21h30 de terça a sábado - Foto: Divulgação

Estão aberta as inscrições para cursos de diversas modalidades com início em maio no Sesc Cultura, que vão desde temas como dramaturgia, criação de histórias em quadrinhos autorais até mesmo ao cultivo de alimentos em pequenos espaços. As aulas ocorrem na unidade, para se inscrever é preciso ter o cartão Sesc Válido, que pode ser feito no local ao custo de R$ 15,00, no caso de quem não é comerciário. As inscrições devem ser feitas no horário de atendimento da central do Sesc Cultura das 13h15 às 17h30 e das 19h às 21h30 de terça a sábado.

O curso de Introdução à história da arte visa à formação de um repertório básico de obras e conceitos para apreender e compreender a História da Arte e seus objetos no espaço mais amplo da cultura. Quem ministra é a professora doutora Maria Adélia Menegazzo. As aulas vão de 07 a 30 de maio, às terças e quintas-feiras, das 18h30 às 20h30, com carga horário de 16 horas.

Para interessados em “Exercícios de pintura contemporânea”, as aulas com o artista visual Kaio Ratier, vão de 07 de maio a 26 de junho, às terças-feiras, das 19h às 21horas. O curso pretende ajudar no processo de compreensão da arte contemporânea, propondo elementos para rever ou construir novas ideias de pintura por meio de acompanhamento prático e individualizado.

As aulas no curso de Xilogravura e seus desdobramentos serão de 08 de maio a 26 de junho, às quartas-feiras, das 19h às 21 horas. Durante os encontros, Kaio vai ensinar aspectos teóricos e práticos dos processos de xilogravura em MDF, compensados e linóleo, além de incentivar a produção artística do aluno em séries de pequeno e médio formato, realizados por meio da impressão manual.

Tem também o curso – Mobgraphia (fotografia com celular), com aulas de 04 a 28 de maio, às terças-feiras, das 19h às 21 e aos sábados, das 13h30 às 15h30, ministrado por Aurélio Vinícius. O curso aborda noções gerais de fotografia – enquadramento, tipos de luz, funções básicas (obturador, abertura e iso), mobgrafia, portabilidade e aplicativos de edição. Em técnicas avançadas serão apresentados os assuntos, HDR, longa exposição, fotografia de movimento, panorama, estudos sobre composição criativa, perspectivas e proporções e plataformas para postagem.

Para quem é interessado em letras feitas à mão, o curso de Letrismo e técnicas de lettering, passará por técnicas, materiais e teoria. As aulas serão de 02 de maio a 27 de junho, às quintas-feiras, das 14h às 16h.

Fábio Q. ministrará o curso “ HQ Autoral”, abordando processos de desenvolvimento plásticos, gráficos e textuais na criação de um Novela Gráfica (HQ). O curso abrange todas as etapas do processo criativo de um HQ, com o intuito de capacitar criadores e fomentar a produção de jovens artistas. Aulas de 07 de maio a 25 de junho, às terças-feiras, das 19h às 21 horas.

Oficinas – Também haverá oficina de dramaturgia, ministrada por Hugo Moss e Thaís Loureiro. Com tema “Michael Chekhov: Transformação”, explora a prática o legado artístico deixado por Michael Chekhov, incluindo as dinâmicas de Corpo Invisível, Expansão/Contração, Concentração artística, Condição Trimembrada, Incorporação, Corpo e Centros Imaginários. Além disso, espaço será criado para as vozes dos participantes, trocas sobre o papel do artista na sociedade e a filosofia de Goethe, Steiner etc. que tanto inspirou o M. Chekhov. Aulas de 28 de maio a 01 de junho, sendo de 28 a 31 das 18h30 às 21h30 e no dia 01 de junho das 13h30 às 16h30.

Adriana Farina Galbiati ministrará no dia 09 de maio, das 14h às 17 horas a oficina “Cultivo de alimentos em pequenos espaços”. A oficina abordará fundamentos da criação de sistemas produtivos sustentáveis, por meio de noções de cultivo em pequenos espaços, necessidades básicas de cultivo como incidência solar, característica dos recipientes, necessidades nutricionais das plantas, tipos de plantas e compostagem doméstica. Para participar, é preciso levar um vaso para plantio, de aproximadamente de 15cm de diâmetro.

Na mesma linha, Márcia Chiad ministrará no dia 23 de maio, das 14h às 17 horas a oficina de horta caseira urbana, introduzindo à agricultura orgânica, plantio, colheita, adubação, cobertura, passo a passo da montagem de horta em vasos, água, luz, noções de compostagem e plantas companheiras.

Serviço – O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms