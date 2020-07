Curta vencedor do Oscar, 'Hair Love' terá série com 12 episódios

O curta originalmente foi lançado como um projeto no site de arrecadação de fundos Kickstarter em 2017 - (Foto: Reprodução)

O serviço de streaming HBO Max anunciou que irá produzir a série Young Love, que terá 12 episódios e mostrará os personagens do curta-metragem Hair Love. Lançada em 2019, a produção foi a ganhadora do Oscar de melhor curta de animação na premiação, realizada em fevereiro de 2020.

Hair Love é inspirado em um livro do escritor Matthew Cherry, que também dirigiu o filme, com o mesmo nome. Ele mostra um pai, Stephen, tendo que aprender a arrumar o cabelo da filha pequena, Zuri, pela primeira vez, devido à ausência de sua mulher, Angela.

O curta originalmente foi lançado como um projeto no site de arrecadação de fundos Kickstarter em 2017, e obteve mais de 300 mil dólares em contribuições até a Sony Pictures Animation entrar no processo de produção do filme, lançado em dezembro de 2019.

"Eu estou muito animado para continuar a conta a história de Stephen, Angela e Zuri e explorar mais as dinâmicas de uma jovem família negra e millennial", contou Cherry em uma série de publicações em sua conta no Twitter.

O escritor também deu mais detalhes sobre a trama da Young Love, que será uma animação em 2D e deverá abordar diversos elementos que a família tem que equilibrar no dia a dia, como carreiras, paternidade, casamento e também dinâmicas multigeracionais e problemas sociais, tudo isso enquanto "tentam ter uma vida melhor".