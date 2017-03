Curta! comemora título da Portela com exibição, no domingo, de documentário com Marisa Monte sobre as origens da escola

O documentário “O Mistério do Samba”, dirigido por Carolina Jabor e Lula Buarque de Hollanda, foi exibido antes, na segunda-feira (26) de Carnaval, mesmo dia em que a escola desfilou. Para Julio Worcman, diretor do Curta!, “deu sorte!” / Divulgação

A Portela, que após 33 anos de jejum voltou ao pódio de campeã no Carnaval carioca de 2017, é homenageada neste final de semana pelo Canal Curta!. O documentário “O Mistério do Samba”, dirigido por Carolina Jabor e Lula Buarque de Hollanda, foi exibido antes, na segunda-feira (26) de Carnaval, mesmo dia em que a escola desfilou. Para Julio Worcman, diretor do Curta!, “deu sorte!”.

Para homenagear à escola resolvemos reapresentar o filme no final de semana, no sábado às 8h45, e no domingo 19h45, uma boa oportunidade para quem se animou a conhecer as raízes musicais da Portela, a maior vencedora do Carnaval carioca, agora com 22 títulos”, recomenda Worcman

“O Mistério do Samba” retrata o cotidiano e as histórias da Velha Guarda da Portela e a pesquisa que a cantora Marisa Monte realizou, recuperando composições dos anos 40 e 50 ainda não gravadas. No documentário, a poesia, a musicalidade e a intimidade desses senhores e senhoras são desvendadas por meio do cotidiano simples de um pequeno bairro da Zona Norte do Rio. O filme conta com as participações especiais de Paulinho da Viola e Zeca Pagodinho.

FINAL DE SEMANA

O Mistério do Samba (Documentário)

Diretores: Lula Buarque de Hollanda e Carolina Jabor

Produção: Marisa Monte

Duração: 88 min

Exibição neste final de semana: 4 de março, sábado, às 8h45; 5 de março, domingo, às 19h45.

Classificação: Livre.

PROMO - Duração 1’: https://www.youtube.com/watch?v=NYTgsQk9Gr4

