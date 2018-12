Cursos na área da beleza são opções no Senac de Aquidauana em janeiro

Outro curso é o de Depilador que tem o início para o dia 22 - Divulgação/Ilustração

O Senac de Aquidauana está com inscrições abertas para três cursos na área da beleza, com início no mês de janeiro. A primeira opção é o curso Automaquiagem, com início dia 15 de janeiro, no período noturno. Para participar é necessário ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental incompleto.

O curso ensina desde o básico da maquiagem, como fazer uma pele perfeita com aspecto natural, aplicação correta de cada produto, até dicas mais elaboradas como quais as cores que combinam com você, os pincéis e seus efeitos específicos, e muitos outros truques para realçar os pontos fortes do seu rosto.



Outro curso é o de Depilador, que qualifica o profissional para a realização de procedimentos de depilação facial e corporal, utilizando técnicas e produtos adequados, com o objetivo de satisfazer as condições de higiene, saúde e bem-estar do cliente. As aulas têm início dia 22 de janeiro.



Tem também o curso Extensão de Cílios: Fio a Fio, que ensina a técnica de extensão de cílios fio a fio, a escolha do material, os cuidados pré e pós atendimento, tabela de comprimento e espessura de fios, entre outros. As aulas têm início dia 23 de janeiro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h15 às 21h.



O Senac fica na Rua Joaquim Alves Ribeiro, 372 - Bairro Cidade Nova. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h e das 18h às 21h. Outras informações no site: www.ms.senac.br/aquidauana ou pelo telefone (67) 3241-3920.