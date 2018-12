Cursos de férias ensinam gastronomia para crianças e adolescentes na Capital

A minipizza será uma das receitas que serão ensinadas no curso - Divulgação

A unidade do Senac Turismo e Gastronomia, em Campo Grande, está com inscrições abertas para cursos na área de gastronomia voltados para crianças e adolescentes, no mês de janeiro. A primeira opção é o curso Chefinhos e Lanches Salgados, nos dias 21 e 22 de janeiro, com duas turmas, uma no período matutino (das 7h45 às 12h) e outra no período vespertino (das 13h15 às 17h30).



Além das boas práticas na cozinha os alunos também iniciam o aprendizado da gastronomia com técnicas básicas e preparo de receitas salgadas: wrap, sanduíche no espeto, hambúrguer, salada no pote e minipizza. Para participar é necessário ter entre 7 e 12 anos de idade.



Outra opção para a garotada é o curso Chefinhos e Lanches Doces, que será realizado nos dias 23 e 24 de janeiro, também com duas turmas, uma pela manhã (das 7h45 às 12h) e outra no período da tarde (13h15 às 17h30). No curso, os alunos vão aprender a preparar receitas doces variadas, além de técnicas básicas de cozinha. Para participar é necessário ter entre 7 e 12 anos de idade.



Para os adultos a opção é o curso Higiene e Manipulação de Alimentos, com início dia 28 de janeiro. O curso, com carga horária de 10 horas, tem como objetivo aperfeiçoar o profissional nas boas práticas em higiene e manipulação de alimentos, visando assegurar a qualidade no recebimento, higienização e armazenamento de matéria prima e na produção de alimentos.



Outras informações no site: www.ms.senac.br/turismoehospitalidade ou pelo telefone (67) 3312-6260.