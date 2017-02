Cuidados com a rede elétrica durante o Carnaval

Vai curtir o carnaval? Então lembre-se de festejar com segurança!

Pensando nisso, a Energisa orienta motoristas à dirigirem com extrema cautela e em caso de acidente que resulte no rompimento de fios elétricos, o condutor deve se manter distante deles, dentro do veículo e acionar o serviço de emergência (Corpo de Bombeiros ou Polícia Militar) e a Energisa. O rompimento do cabo pode resultar em descarga elétrica sobre o solo, causando risco para o motorista em caso de contato.

O gerente de Operação do Sistema, Rodrigo Fraiha, alerta os responsáveis por instalações de arquibancadas, camarotes, estruturas e enfeites de carnaval para que fiquem atentos com a rede elétrica. “É importante que esses profissionais tomem cuidado ao manobrar barras de metal, canos, arames, trilhos, suportes de luminosos próximo de fios e cabos elétricos. O risco de choque é iminente e qualquer descuido pode ser fatal”, explica.

Quem desfilar em carros alegóricos e participar dos carnavais de rua também deve prestar atenção com a distância da rede elétrica que é considerada segura. A preocupação, nestes casos, é com o transporte dos carros por vias onde a rede elétrica atravessa avenidas e ruas até o local do desfile. Para que haja segurança, os carros alegóricos devem manter distância da rede elétrica de no mínimo dois metros de altura da sua extremidade. Ao ultrapassar esse limite, o folião corre o risco de tocar a rede de energia elétrica e provocar um acidente.

O folião também deve ter muita atenção na hora de soltar fogos de artifício próximo à rede elétrica, pois pode provocar o rompimento dos fios e causar um acidente e a interrupção do fornecimento de energia. Além dos fogos, não deve ser utilizada serpentina de papel alumínio ou metalizada por cima dos fios, pois o risco é o mesmo. É preciso ainda muito cuidado com os balões metalizados. Qualquer objeto na rede pode provocar interrupções no fornecimento de energia, além de graves acidentes.

Clubes e Balneários

E para quem vai aproveitar o feriado nos clubes e balneários da região, a dica é ter atenção com aparelhos de som, de refrigeração, churrasqueiras elétricas e fios desencapados. Evite ligar qualquer aparelho próximo a duchas ou piscinas. Evite também improvisar e ligar vários aparelhos em apenas um ponto de tomada, aumentando o risco de acidentes.

Atendimento

E lembre-se, durante o carnaval a Energisa estará pronta para atender em todo o estado, caso seja necessário. As solicitações podem ser feitas pelo 0800 722 7272.

